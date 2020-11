Erste Etappe des Zentrums für Präzisionsindustrie in Buchs ist auf Kurs

Der Rohbau für das neue Gewerbehaus auf dem Areal Fegeren in Buchs ist fertig. Derzeit wird an der Fassade gearbeitet. 140 Holzelemente für die Gebäudehülle fertigte die Alpiger Holzbau AG in Sennwald vor. Corinne Hanselmann 12.11.2020, 05.00 Uhr

Der Rohbau ist fertig. Vor einer Woche begann die Montage der vorgefertigten Fassadenelemente aus Holz. PD

Vor einem knappen Jahr erfolgte der Spatenstich für die erste Etappe des Zentrums für Präzisionsindustrie Alpenrheintal. Auf einem Grundstück der Ortsgemeinde Buchs im Gebiet Fegeren, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ostschweizer Fachhochschule OST (früher NTB), baut die Lippuner Immobilien AG ein Gewerbehaus mit Platz für rund 350 Mitarbeitende. Mieterin wird die heute in Sennwald ansässige Brusa Elektronik AG sein.



Für die Industrieregion Alpenrheintal und den Wirtschaftsstandort Buchs ist das Zentrum für Präzisionsindustrie ein wichtiges Projekt, um Start-ups, KMU mit Expansionsplänen und innovative Unternehmen in der Region zu halten.

Daniel Alpiger, Martin Sulser und weitere Projektbeteiligte nahmen einen Augenschein vor Ort. Corinne Hanselmann

Nach Rohbau und Fassade folgt installationsintensiver Innenteil

Von der vor einem Jahr noch grünen Wiese ist nichts mehr zu sehen: Mittlerweile ist der Rohbau abgeschlossen, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Vor rund einer Woche begann die Montage der Holzbauelemente. «Ich bin sehr zufrieden, wie es auf der Baustelle läuft», sagt Martin Sulser, Verwaltungsratspräsident der Lippuner Immobilien AG und Geschäftsführer der Lippuner EMT AG.

«Die Baumeisterarbeiten sind im Zeitplan und mit der Fassade sind wir tendenziell eher schneller, als wir gedacht haben.»

Zusammenarbeit mit Kranführer und Gerüstbauer ist nötig, um die Elemente zu platzieren. Corinne Hanselmann

Er hofft, dass nun auch der Innenausbau gut durchgezogen werden kann, damit das Gebäude rechtzeitig fertig wird. Die Firma Brusa, die unter anderem Motoren für Elektrofahrzeuge entwickelt, benötigt zahlreiche Laborarbeitsplätze und Prüfstände, welche mit Kühlleistung, Heizleistung und Strom versorgt werden müssen. «Das ist extrem installationsintensiv», so Martin Sulser.

Energieeffizientes Gebäude

Gegen 50 Prozent der Gesamtleistung erledigt die Lippuner EMT AG selber. «Solche Industrie- und Gewerbebauten mit einem hohen Technikanteil, den wir selber ausführen können, machen wir natürlich am liebsten», sagt der Geschäftsführer. Das Gebäude auf dem Areal Fegeren ist so geplant, dass es komplett mit erneuerbarer Energie versorgt wird. Die Kühlung basiert auf Grundwasser. Zum Heizen wird Abwärme genutzt.

Gegen 100 Leute sind auf der Baustelle

Christof Lippuner

Auf der Baustelle des Zentrums für Präzisionsindustrie im Buchser Gebiet Fegeren ist viel los. Gegen 100 Leute seien hier derzeit täglich beschäftigt, schätzt Projektleiter Christof Lippuner von der Lippuner EMT AG. Holzbau, Gerüstbau, Haustechnik, Stromer und bis vor kurzem auch Baumeister – verschiedenste Berufsgattungen sind gleichzeitig am Werk.

Der Projektleiter ist zufrieden:

«Unter dem Strich bin ich sehr positiv überrascht, wie es bis jetzt gelaufen ist.»

Dass man viel Zeit in die Planung des durchdachten Elementesystems investiert hat, zahle sich nun aus. Das Gebäude ist als Hybridbau aufgebaut.

«Der Kern, also Innenwände und Decken, sind aus Beton. Die Gebäudehülle wird im Holzrahmenbau aus vorgefertigten Elementen erstellt», erklärt Daniel Alpiger, Geschäftsführer und Geschäftsinhaber der Alpiger Holzbau AG aus Sennwald. Sein Unternehmen mit insgesamt 80 Mitarbeitern ist beim Projekt in Buchs für den Holzbau zuständig.

Dämmung, Fenster und Storen bereits eingebaut

So wurden die vorgefertigten Elemente von Sennwald nach Buchs transportiert. PD

Etwa 140 Elemente, je um die 3,8 Tonnen schwer, wurden in den Hallen in Sennwald vorproduziert. «Möglichst viel wurde bereits eingebaut, zum Beispiel Fenster, Dämmungen, Abdichtungen, Storen, die innere Wandoberfläche und Schienen für die Montage der Fotovoltaikanlage», erklärt Daniel Alpiger. Dabei wurde eng mit der Lippuner EMT AG zusammengearbeitet. Manche Metallteile hat nämlich die Grabser Firma geliefert und in den Hallen der Alpiger Holzbau AG in die Elemente eingebaut. Christof Lippuner ergänzt:

«Der grosse Vorteil ist, dass es durch diese Bauweise bei der Montage auf der Baustelle schnell und reibungslos geht.»

Während die Baumeisterarbeiten noch im Gange waren, produzierte die Alpiger Holzbau AG bereits vor. Die Montagezeit vor Ort kann dadurch auf ein Minimum reduziert werden. «Vor einer Woche haben wir mit einem Team von sechs bis sieben Zimmerleuten mit der Montage begonnen und in rund zwei Wochen werden wir fertig sein», so Daniel Alpiger. Danach kann das Gerüst abgebaut und die Umgebung des Gebäudes auf den Winter hin noch gemacht werden.

Bei einem Hybridbau in dieser Grösse baue sein Unternehmen zum ersten Mal mit, sagt Daniel Alpiger.

«Das ist kein alltägliches Projekt.»

Keine Verzögerung durch Coronapandemie

Die Coronapandemie hatte zum Glück kaum Einfluss auf den Bauverlauf. «Wir mussten einige Massnahmen ergreifen, beispielsweise Desinfektionsstationen einrichten. Aber wir konnten immer arbeiten», so Christof Lippuner.

Mehrere Zimmerleute der Alpiger Holzbau AG helfen bei der Montage der Elemente. PD

Der Bau begann im vergangenen Dezember mit dem Aushub. Es folgte eine sehr aufwendige Phase mit kostenintensiver Grundwasserabsenkung.

«Pro Tag haben wir Strom für 500 bis 700 Franken gebraucht, um das Wasser weg zu pumpen.»

«Wir waren deshalb natürlich daran interessiert, dass es möglichst schnell vorwärtsging, bis wir die Pumpen abschalten konnten.»

Doch dafür mussten erst die Tiefgarage und das Erdgeschoss samt Decke fertig sein. Erst dann war die Belastung auf den Boden gross genug, damit das Gebäude nicht durch das Grundwasser wieder aufzuschwimmen drohte.

«Nach Abschluss der Baumeisterarbeiten Ende Oktober konnten wir fast unmittelbar danach mit der Fassade beginnen», sagt Lippuner.

«Das war von der Bauleitung her sehr gut organisiert, sodass es keinen Unterbruch gegeben hat.»

Bis Ende Jahr wird die Gebäudehülle mehr oder weniger dicht sein. Bild: PD

Im Spätsommer 2021 soll das Gebäude fertig sein

Das Ziel ist nun, dass bis Ende Jahr die Gebäudehülle mehr oder weniger dicht ist, wenn auch zum Teil erst provisorisch. Nebst den Holzelementen folgen nämlich noch Fassadenanteile aus Glas, Eingänge und Tore. Dann können im Innern Heizlüfter in Betrieb genommen werden, sodass im Winter am aufwendigen Innenausbau gearbeitet werden kann. Schon während des Rohbaus haben die Haustechniker mit Installationen für Heizung und Lüftung begonnen.

Im Spätsommer 2021 soll das Gebäude fertig werden und für die Brusa Elektronik AG zum Einzug bereit sein.