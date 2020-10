Wieder Fernunterricht: Wie die BZB-Weiterbildung und die Fachhochschule OST in Buchs vom Frühjahr profitieren In der BZB-Weiterbildung und im Campus Buchs der Fachhochschule OST wird der Präsenzunterricht zur Ausnahme. Zugelassen ist er nur noch dann, wenn er zur Gewährleistung der Ausbildungsqualität unabdingbar ist. Heini Schwendener 31.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im BZB in Buchs stellt der Bereich Weiterbildung auf Fernunterricht um. Bilder: Heini Schwendener

Ab Montag sieht es im Campus Buchs der OST – Fachhochschule Ostschweiz aus, als hätten die Semesterferien begonnen. Und auch im Schulgebäude nebenan, im Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs (BZB), kehrt nicht tagsüber, aber abends wieder Ferienruhe ein.

In der BZB-Weiterbildung und in der OST gibt es ab Montag, abgesehen von vereinzelten Ausnahmen, keinen Präsenzunterricht mehr. Das ist eine Folge der jüngsten Coronaschutzmassnahmen des Bundesrats.

Erfahrungen des Frühjahrs für Optimierungen genutzt

Überrascht von dieser einschneidenden Massnahme ist man in beiden Bildungseinrichtungen nicht, diese hätte sich aufgrund der jüngsten Entwicklung der Fallzahlen abgezeichnet. Thomas Kuster, Leiter BZB-Weiterbildung, sagt:

«Ich bedaure den Entscheid, bin aber ruhig und positiv eingestellt.»

Natürlich würde man lieber im Präsenzunterricht weiterfahren, aber im BZB sei man immerhin gut auf die neue Situation vorbereitet. Nach den Lockdown-Erfahrungen im Frühjahr wurden im BZB rund 200 Studierende und 150 Lehrkräfte befragt. Die Ergebnisse ihrer Antworten flossen ein in die Planung, wie künftig Distance Learning optimiert werden kann.

So konnte zwischenzeitlich das System des Fernunterrichts – auch technisch – optimiert werden. Zudem wurde an der Methodenkompetenz gearbeitet, denn die Dozierenden starteten im Frühjahr mit unterschiedlichen Voraussetzungen in den Fernunterricht. Thomas Kuster erzählt:

«Wir haben entsprechende Schulungen organisiert, die gut besucht wurden.»

Am BZB wurden zudem Arbeitsplätze für Dozierende eingerichtet, für die Unterricht von zu Hause fast nicht durchführbar ist. So startet also die BZB-Weiterbildung mit rund 180 Dozierenden, etwa 1500 Studierenden und der Administration zuversichtlich in den erneuten Unterricht auf Distanz.

Der Campus Buchs der Ost - Ostschweizer Fachhochschule wird

Corona und der Übergang von der NTB zu OST

Noch als NTB hatte die Buchser Hochschule und deren Studierende Erfahrungen mit dem Fernunterricht gemacht, damals ohne grosse Vorwarnzeit. Die Studierenden zeigten sich in Umfragen zufrieden mit dem Fernunterricht. Zwischenzeitlich wurde die NTB in die OST – Ostschweizer Fachhochschule überführt, mitten in der Coronakrise. Da wurden die Verantwortlichen also gleich auf mehreren Ebenen gefordert.

Willi Meissner von der OST-Medienabteilung sagt, die Ostschweizer Fachhochschulen bereiten sich derzeit darauf vor, ab Montag erneut vom Präsenz- auf Fernunterricht umzustellen. Entsprechende Vorbereitungen seien rechtzeitig getroffen worden, so dass es ab Montag einen nahtlosen Übergang geben sollte.

Präsenzunterricht nur dort, wo er unabdingbar ist

Die OST-Ausbildung geschieht jedoch nicht nur in Form von Vorlesungen und Selbststudium, sondern es wird auch an Maschinen, Geräten und in Labors unterrichtet und gearbeitet. Die Verordnung des Bundes lässt Präsenzunterricht zu, wenn dieser für die Gewährleistung der Ausbildungsqualität unabdingbar ist. Der Krisenstab der OST hat basierend auf den Bundesratsvorgaben die Kriterien festgelegt, welche Module nicht online, sondern nur im Präsenzunterricht absolviert werden können.

Auch in der BZB-Weiterbildung gibt es Lehrgänge, die partiell Präsenzunterricht erfordern, insbesondere in der Landwirtschaft, wenn es etwa um Tiere oder Maschinen geht. Die Dozierenden müssen den Präsenzunterricht bei der Schulleitung beantragen.