Fasnachtsauftakt im Nebel: Die Buchser Näblschränzer gaben alles

Guggamusig Mit Pauken und Trompeten: Näblschränzer musizieren zum Fasnachtsauftakt beim Rathaus Buchs Die närrische Zeit ist wieder da: Mit einem kleinen Konzert beim Rathaus Buchs begeisterten die Näblschränzer - passend zum Nebel über der Stadt - das Publikum mit fetzigen Rhythmen. Robert Kucera 11.11.2021, 15.05 Uhr

Die Näblschränzer spielten am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr auf. Robert Kucera

In der elften Minute der elften Stunde am 11.11. erfolgt jeweils der Startschuss in die Fasnachtszeit. Die Näblschränzer aus Buchs liessen es sich nicht nehmen, zu diesem Anlass beim Rathaus der Stadt Buchs acht Stücke ihres Repertoires zum Besten zu geben. Das Publikum, schon lange vor 11.11 Uhr in stolzer Zahl vertreten, würdigte die musikalische Leistung mit warmem Applaus.