Wartau/Zürich Seelsorge per E-Mail boomt: Gründervater vor 25 Jahren war der Wartauer Pfarrer Jakob Vetsch Im Coronajahr 2020 stieg die Nachfrage nach dem Angebot der Internetseelsorge enorm. Das Jubiläum der Institution, deren Wurzeln im Werdenberg liegen, ging dabei fast unter. Heini Schwendener 28.01.2021, 15.55 Uhr

Jakob Vetsch hat die Internet-Seelsorge im Jahr 1995 gegründet. Bild: Jacques Schreiber

Der Jahresbericht 2020 von Seelsorge.net zeigt auf, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger unmittelbar erlebt haben, wie einschneidend die Folgen der Coronapandemie für die mentale und psychische Gesundheit der Menschen sind. Seelsorge.net bearbeitete im vergangenen Jahr 55 Prozent mehr Neuanfragen.

Das Team der ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger wurde 2020 von 19 auf 28 Personen aufgestockt, weil sein Angebot gefragt war wie noch nie. Das Team schrieb 90 Prozent mehr E-Mails als im Vorjahr. Knapp 10000-mal erhielten somit Menschen in ihrer Note eine qualitativ hochstehende und vertrauensvolle seelsorgerische Begleitung per E-Mail.

Am Anfang stand ein Pfarrer aus Wartau

Wegen Corona ging im vergangenen Jahr ein wichtiges Ereignis fast vergessen: Seelsorge.net wurde 2020 nämlich 25 Jahre alt. Das Jubiläum konnte natürlich nicht gefeiert werden.

Die Idee der Internetseelsorge geht zurück auf den reformierten Pfarrer Jakob Vetsch (Jahrgang 1954). Er ist in Buchs aufgewachsen und war von 1982 bis 1996 Pfarrer in Wartau-Gretschins. Am 27. September 1995 startete er in Gretschins mit der Idee der Internet-Seelsorge und fand schnell Unterstützung durch einen katholischen Seelsorger. So entstand die erste ökumenische Internet-Seelsorge, im Jahr 1999 kam noch die SMS-Seelsorge hinzu.

Co-Leiter der Sihlcity-Kirche

2004 hat Jakob Vetsch die Leitung der Internet- und der SMS-Seelsorge an Hans Peter Murbach abgegeben. Vetsch war inzwischen nicht mehr im Werdenberg, sondern in Zürich tätig. 1998 hat er die kirchliche Internet-Surfstation in Zürich eröffnet, von 2007 bis 2018 war er Co-Leiter im Seelsorgeteam der Sihlcity-Kirche, der ersten Kirche der Schweiz in einem Einkaufszentrum.

Pfarrer Jakob Vetsch war und ist in der Region Werdenberg, wo er aufgewachsen ist, beliebt und bekannt, unter anderem wegen seiner publizistischen Tätigkeit. Jakob Vetsch hat etwa Predigtbücher, Meditationsratgeber sowie den Text zum Bildband «Das schöne Werdenberg» geschrieben. 1994 wurde Vetsch in Grabs für sein literarisches Schaffen als Pfarrer von der St.Gallischen Kulturstiftung mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.

