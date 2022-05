Zwei Goldmedaillen für die Ringer von Oberriet-Grabs

Grosserfolg Zwei Titel für die Ringer von Oberriet-Grabs An den Schweizer Meisterschaften im Greco gewannen zwei Ringer des RC Oberriet-Grabs Gold: Andreas Vetsch bei den Aktiven 70 kg sowie Micha Sprecher bei den Kadetten 38 kg. 18.05.2022, 05.00 Uhr

Erfolgreiche RCOG-Delegation an der Heim-SM (von links): Jurek Szeibinger (Trainer), Tim Motzer, Tinio Ritter, Sirin Ritter, Andreas Vetsch, Janis Steiger, Micha Sprecher, Maurus Zogg, Simon Kehl, Stefan Kobler, Andrii Vyshar (Trainer), Ilir Fetahu. Bild: pd

Am Samstag führte der RC Oberriet-Grabs zu Hause im Bildstöckli die Schweizer Meisterschaften der Aktiven und der Kadetten im griechisch-römischen Stil (Greco) durch.

Mit total acht Medaillen, davon zwei goldene, vermochte Oberriet-Grabs in der Breite zu glänzen. Die jungen Athleten des RCOG präsentierten sich an der Heim-SM von ihrer stärksten Seite.

Perfekter Wettkampf von Andreas Vetsch

Schon am frühen Morgen stand der erste Schweizer Meistertitel für den RC Oberriet-Grabs fest. Da die unteren Gewichtsklassen bei den Kadetten nur spärlich besetzt waren und Micha Sprecher als Einziger in der Gewichtsklasse bis 38kg abwog, stand sein Titelgewinn fest.

Da hatte Andreas Vetsch aus Grabs bei den Aktiven 70kg etwas mehr zu kämpfen, bis er sich die Goldmedaille umhängen lassen konnte. Vetsch zeigte einen perfekten Wettkampf. Er gewann jeden seiner Kämpfe überlegen. Mit total 36 Gewinn- und null Verlustpunkten zeigte der Grabser seine Klasse und gewann überlegen den Schweizer Meistertitel.

RCOG-Ringer erst im Final gestoppt

Drei weitere RCOG-Ringer starteten bei den Aktiven. Bis 60 kg zeigte Janis Steiger einen starken Wettkampf und gewann seine ersten drei Kämpfe alle klar. Im Final traf der junge Montlinger auf den vier Jahre älteren Internationalen Dimitar Sandov, gegen den er sich mit 1:9 Punkten geschlagen geben musste. Somit gewann Steiger mit erst 19 Jahren bereits seine zweite Silbermedaille an Schweizer Aktiv-Meisterschaften.

Auch Maurus Zogg startete sehr gut in den Wettkampf. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte er sich im Viertelfinal und im Halbfinal klar durch und traf im Final auf Michael Portmann von den RC Willisau Lions. Zu dieser spannenden Begegnung kam es in den vergangenen Jahren mehrmals, dieses Mal musste sich Maurus Zogg mit 4:13 Punkten geschlagen geben. Trotzdem freute er sich über das errungene Silber.

Ilir Fetahu startete in der Klasse bis 86kg und gewann nach zwei Siegen und zwei Niederlagen als Fünftplatzierter ein Diplom.

Viermal Bronze bei den Kadetten

Bei den Kadetten starteten zehn RCOG-Nachwuchsringer. In der Klasse bis 47 kg qualifizierte sich Tim Motzer mit drei Siegen und einer Niederlage für den Kampf um Platz drei, sein Gegner war Vereinskollege Tinio Ritter, dem zwei Siege und eine Niederlage reichten, um ins kleine Finale zu kommen. Im Kampf um Platz drei setzte sich Ritter klar mit 9:0 durch und holte sich die Bronzemedaille, Motzer gewann als Vierter ein Diplom.

Simon Kehl startete bis 53kg. In dieser Gewichtklasse wurde im nordischen System, also jeder gegen jeden, gekämpft. Mit drei Siegen und zwei Nieder­lagen gewann Kehl für den RCOG die Bronzemedaille. Auch Stefan Kobler (bis 66kg) und Sirin Ritter (bis 74kg) holten nach einem tollen Wettkampf Bronze.

Noah Sprecher, Noah und Aurel Steiger sowie Niklas und Janis Eugster konnten sich im nationalen Feld noch nicht ganz durchsetzen und klassierten sich jeweils hinter den Diplomrängen. (dst)