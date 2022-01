22.02.2022: Grosser Andrang beim Zivilstandesamt Werdenberg

Hochzeit Zivilstandesamt Werdenberg: Grosser Andrang beim Datum mit der Schnapszahl Das Zivilstandesamt Werdenberg spürt eine grosse Nachfrage für Hochzeiten am 22. Februar 2022. Armando Bianco Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

An Terminen mit Schnapszahlen haben Standesämter alle Hände voll zu tun.

Sogenannte Schnapszahlen sind seit jeher als Hochzeitsdatum beliebt. Nebst einem unvergesslichen Fest bleibt auch ein unvergessliches Datum zurück. Weil es im Februar von Zweien nur so wimmelt, erwartet die Standesämter viel Arbeit: und zwar am 2.2.22 und am 22.2.22. Auf den Ostschweizer Zivilstandesämtern ist eine grosse Nachfrage bezüglich dieser beiden Daten spürbar, besonders am 22. Februar sagen viele Paare «ja».