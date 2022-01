Wildhaus, Chäserrugg, Flumserberg und Pizol mit positiver Bilanz

Bilanz Regen zu Weihnachten führte zu schlechten Umsätzen – Skigebiete der Region Werdenberg und Obertoggenburg sind dennoch zufrieden mit Saisonstart Die Skigebiete der Region sind zufrieden mit dem Geschäft über die Festtage. Sehnsüchtig erwartet wird Schnee. Armando Bianco Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Oben weiss, unten grün: Zahlreiche Skifahrende waren am Wochenende auf den Pisten am Pizol anzutreffen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Trotz (zu) viel Regen insgesamt doch ein geglückter Saisonstart», lautet das Fazit von Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus AG, wenn er auf die Festtage und die Zeit davor zurückblickt. Mit den bisherigen Frequenzen ist er ebenso zufrieden wie die Verantwortlichen anderer Skigebiete in der Region.

«Wir haben früh und bei perfekten Winterverhältnissen starten können. Der frühe Schulschluss in vielen Kantonen kam da gerade zum richtigen Zeitpunkt», so Urs Gantenbein weiter. Der viele Regen zu Weihnachten hingegen habe leider zu schlechten Umsätzen geführt. «Zum Jahresausklang und Neujahr gab es dann aber ein paar versöhnliche Tage mit frühlingshaften Temperaturen und gutem Gästeaufkommen. Die zuvor nebel- und regengeplagten Gäste haben deshalb die Sonne im Skigebiet und auf den Terrassen umso mehr genossen.» Der stärkste Tag sei der 27. Dezember gewesen.

Beeindruckende Kulisse: Die wärmende Sonne machte das Skifahren zum Vergnügen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Auch Winterwanderweg Rosenboden gut besucht

Nach dem gelungenen Saisonstart blickt man in Wildhaus zuversichtlich in den zweiten Teil der Saison. Urs Gantenbein freut sich besonders auf den Schnee (bis in tiefe Lagen), welcher ab Wochenmitten prognostiziert ist. Viel von der weissen Pracht erhofft man sich auch im Skigebiet Chäserrugg. Livia Miliffi, Marketing & Kommunikation bei der Toggenburg Bergbahnen AG in Unterwasser, sagt:

«Wir blicken dem weiteren Verlauf der Wintersaison mit Spannung entgegen.»

Mit den Zahlen über die Festtage sei man ebenfalls zufrieden. «Auch bei wechselhaftem und teils windigem Wetter genossen Skifahrende, Snowboardfahrende und Winterwandernde das schöne Gebiet Chäserrugg. Neben den Pisten war vor allem der Winterwanderweg Rosenboden rege besucht.» Und trotz des Wetterumschwungs und der milden Temperaturen konnten viele Pisten und die 8,5 Kilometer lange Abfahrt vom Gipfel bis ins Tal offen bleiben.

Die Schutzmassnahmen waren kaum ein Thema

In Flumserberg hat man die frequenzstärksten Tage am 27. und 31. Dezember sowie am Neujahrstag verzeichnet. Bis zu 10'000 Gäste vergnügten sich jeweils auf den Skipisten, Langlaufloipen, Winterwanderwegen und Schlittenpisten.

Die wärmende Sonne machte das Skifahren zum Vergnügen. In die Berge kann man auch ohne Ski: Der Rundweg Rosenboden auf dem Chäserrugg lädt zum Winterwandern. Bild: PD

Zufriedenheit mit den Frequenzen an den Festtagen herrscht ebenfalls am Pizol – auch neben der Piste, denn die Gastronomie sei weit besser gelaufen als vor Jahresfrist, so CEO Klaus Nussbaumer. Erfreut ist man am Pizol über die zunehmenden Onlinebuchungen von Tickets. Inzwischen würden am Pizol über 20 Prozent der Billette online verkauft, was die Kassen an den Talstationen entlastet.

Kaum ein Thema sind die aktuellen Pandemie-Schutzmassnahmen mit 2G in den Restaurants und Masken in den Gondeln. Dank ausserordentlich warmen Wetters haben sich viele Gästen sowieso auf den Terrassen bzw. im Aussenbereich aufgehalten.

