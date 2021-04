Grossanlässe im Sommer «Ich sehe das Glas eher halbvoll»: Veranstalter planen ihre Events weiter, doch die Art der Durchführung steht in den Sternen Grenzenlosen Optimismus, was die lokalen Grossanlässe im Sommer angehen, gibt es nicht. Die Hoffnung ruht auf weitere Lockerungsschritte. Pascal Aggeler, Robert Kucera 26.04.2021, 17.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beste Stimmung am Erlenfest 2017: Doch wie sieht das Fest vier Jahre später aus? Bild: PD

Der Bundesrat hat am Mittwoch, 21. April, seinen 3-Phasen-Plan zur schrittweisen Lockerung der Coronamassnahmen bekannt gegeben. Für Organisatoren von Grossanlässen, wie dem Erlenfest in Sevelen, bedeutet dies jedoch noch längst nicht die gewünschte Planungssicherheit. Doch man kann die Vorarbeiten auf ein solches Fest mit mehr Optimismus angehen.

«Ob das Erlenfest am 10./11. Juli wirklich stattfindet, ist aktuell immer noch pandemieabhängig», äussert sich Erlenfest-Präsident Dario Fuoco. Doch man habe ein besseres Gefühl als auch schon. «Ich sehe das Glas eher halbvoll als halbleer.» Am liebsten wären ihm und seiner Crew, wenn man das volle Programm durchführen könnte: Eine grosse Party mit dazugehörendem Fussballgrümpelturnier. «Derzeit ist die Durchführung des Grümpelturniers aber realistischer als jenes des Fests», spricht Fuoco die aktuelle Lage an. Wie das Erlenfest 2021 letztlich aussehen wird, stehe in den Sternen. «Doch wir wollen etwas auf die Beine stellen, auch wenn das Erlenfest im abgespecktem Rahmen stattfindet.» Als Deadline nennt er vier Wochen vor dem Anlass.

Ob und wie das Buchserfest dieses Jahr stattfinden kann, ist bis dato noch unklar. Die Chancen, dass es durchgeführt werden kann, sind gering. Denn mit über 10000 Besucherinnen und Besucher ist es das grösste Strassenfest der Region. Wie es effektiv weiter geht mit der Planung der Grossveranstaltung und ob eine Absage folgt, entscheidet das Organisationskomitee am kommenden Mittwoch.

Aufgrund der derzeitigen Beschlüsse des Bundesrates bleibt es in der Buchser Gasse weiterhin ruhig. Auf Live-Auftritte von schweizerischen Künstlerinnen und Künstler wird verzichtet. «Bei Konzerten müssten die angrenzenden Restaurants schliessen, da die Konsumation während Grossveranstaltungen noch nicht erlaubt ist. Es ist nicht das gleiche Feeling, wenn man während der Auftritte nichts trinken und essen kann», erklärt Giannina Saxer vom Eventmanagement.

Publikumsmagnet Fussball-Europameisterschaft: Wie viel Personen im Public Viewing zugelassen sind, entscheidet sich Mitte Mai. Bild: Corinne Hanselmann

Doch die Organisatorin blickt zuversichtlich auf den Sommer. «Wir sind froh, wenn wir es wie letztes Jahr mit Maske und Abstand durchführen können, was in der Gasse gut möglich ist.» Als Alternative bis Livekonzerte mit Konsumation wieder möglich sind, wird jeden letzten Montag des Monats eine Liveübertragung über den Grossbildschirm durchgeführt. Für das Public Viewing, bei welchem die Buchser Bahnhofstrasse zur Fanmeile wird, ist bis dato alles vorbereitet. Ob und in welchem Rahmen dieses durchgeführt werden kann, entscheide sich Mitte Mai.

Für das Vespatreffen von Fans aus nah und fern vom 5. Juni in Buchs ist alles schon aufgegleist. Jedoch besteht eine grosse Unsicherheit, ob die Grossveranstaltung wirklich durchgeführt werden kann – die Chancen stehen schlecht. Die Organisatoren des Harleytreffens in Buchs sind hingegen mitten in der Planung. Sie blicken zuversichtlich auf die Durchführung des Events, welcher im September über die Bühne geht.

Ebenso optimistisch an die Planung gehen die Organisatoren des Buchs & Sound heran, welches im Herbst stattfindet. «Wir sind in der Planung flexibel und können je nach Lage auch eine Light Version durchführen», erklärt Harry Müntener vom Organisator Marketing Buchs.

Der Bux 20 Abendmarkt findet auch dieses Jahr statt. Mit seinen vielen Marktständen und Essensständen bietet er eine kulinarische Vielfalt und eine Vielzahl von Produkten an. Der erste Markt findet am 5. Mai statt.

Der 3-Phasen-Plan des Bundesrats nützt dagegen den lokalen Turnvereinen nichts. Auch wenn im Sommer das frühere Leben schrittweise Einzug hält und im Herbst alles wieder so sein sollte wie früher, finden die wichtigsten Wettkämpfe des Jahres dennoch nicht statt. Kantonale und Schweizer Meisterschaften sind für 2021 abgesagt und bleiben es auch. Neben der unsicheren Pandemielage gibt es einen weiteren Hinderungsgrund für den Schweizerischen Turnverband: «Ohne gründliche Vorbereitung in den Trainings ist die Verletzungsgefahr für die Turner an Titelkämpfen zu gross», erklärt Stefan Langenegger, Präsident des Kreisturnverbands Rheintal.

Damit die lokalen Turner nicht ganz ohne Wettkampf bleiben, hat der Kreisturnverband beschlossen, ein Mini-Turnfest auf die Beine zu stellen. «Wir haben gedacht, dass all jene, die trainieren konnten, ihr Können auch zeigen dürfen», sagt Langenegger. Der Event sollte am Samstag, 19. Juni, in Balgach über die Bühne gehen. Am Abend zuvor findet am selben Ort die Rheintaler Leichtathletikmeisterschaft statt.

Die Turnvereine der Region können auch heuer nicht an grossen Meisterschaften teilnehmen. Doch der Kreisturnverband führt immerhin ein Mini-Turnfest für die Rheintaler Turnvereine durch. Bild: PD

Somit bleibt nur ein grosses Turnfest im Programm: das Jugendturnfest in Gams vom 18. September. Doch die Aktiven haben längst einen anderen Saisonhöhepunkt ins Visier genommen. Man hofft, dass nach den Sommerferien normal trainiert werden könne, um sich für die Turnerunterhaltung bestens vorzubereiten. Wie Langenegger betont, sei die Durchführung der Turnshow aus sportlicher aber auch finanzieller Sicht enorm wichtig.

«Wir würden das Seilziehturnier sehr gerne durchführen und es soll auch stattfinden», hält Marcel Rüdisühli, Präsident des Seilziehclubs Sevelen, fest. «Schliesslich ist dieses Jahr unser 25-Jahr-Jubiläum.» Doch das Seilziehturnier am 28./29. August steht und fällt mit der Pandemie und welche Massnahmen des Bundes dann Gültigkeit haben. Wie OK-Präsident Roman Benz auf Anfrage des W&O sagt, stimme der 3-Phasen-Plan des Bundesrats den Veranstalter aber optimistisch. Es wird weiter geplant. In welcher Form dann das Seilziehturnier über die Bühne geht – mit Fest oder nur sportlicher Teil – das wird sich weisen. «Einen Monat vor dem Anlass müssen wir es allerdings wissen», nennt Benz den Zeitrahmen.