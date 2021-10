Wartau/Sevelen Endlich wieder Viehschau: Grace und Luvenja sind die neuen Missen Gestern fand in Azmoos zum ersten Mal eine gemeinsame Viehschau der Gemeinden Wartau und Sevelen statt. Corinne Hanselmann 08.10.2021, 05.00 Uhr

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Geschehen im Präsentationsring. Bild: Corinne Haneslmann

Nach einem Jahr coronabedingter Pause standen gestern beim Werkhof Dornau in Azmoos rund 380 Tiere von 16 Betrieben in Reih und Glied. Nachdem in Sevelen in den vergangenen Jahren keine Viehschau mehr organisiert wurde, fand nun zum ersten mal eine gemeinsame Schau der Gemeinden Wartau und Sevelen statt.