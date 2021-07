Grabs/Wartau «Sie hat nie gejammert, ist gelaufen und hat es einfach durchgezogen»: Spendenläufer Saskia Nigg und Beat Lohner haben 133 Kilometer geschafft Für die «Maisha Mema Foundation Tanzania» liefen Saskia Nigg und Beat Lohner in fünf Tagen von Malbun nach Serfaus: 133 Kilometer. Bianca Cortese 02.07.2021, 14.47 Uhr

Saskia Nigg und Beat Lohner waren fünf Tage unterwegs. Bild: PD

Als sie am 22. Juni starteten, stellte sie der dichte Nebel, der in den Bergen aufzog und der Schnee, der an manchen Stellen lag, vor erste Schwierigkeiten. Kurz kam der Gedanke auf, den Spendenlauf (der W&O berichtete) auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Doch Saskia Nigg und Beat Lohner waren gut vorbereitet und äusserst motiviert. «Wir versuchten, ruhig zu bleiben, liefen Schritt für Schritt, und je höher wir stiegen, desto heller wurde es und der Himmel tat sich auf», erzählen die beiden.