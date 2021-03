Grabs/Liechtenstein Träumen vom 1000-Seiten-Wälzer: Armin Öhri forciert seine Autorentätigkeit und präsentiert seinen vierten Berlin-Krimi Soeben ist «Das schwarze Herz» des Liechtensteiner Autors, der in Grabs wohnt, erschienen, ein Krimi aus der Reihe um den Berliner Tatortzeichner Julius Bentheim. In einem Jahr erscheint dann Armin Öhris erster Schweizer Thriller. Heini Schwendener 23.03.2021, 11.45 Uhr

Armin Öhri zeigt die Bücher seiner historischen Krimireihe um den Tatortzeichner Julius Bentheim. Bild: Heini Schwendener

Der junge Berliner Tatortzeichner Julius Bentheim ist wieder unterwegs. Losgeschickt zur Verbrecherjagd im Berlin Mitte des 19. Jahrhunderts hat ihn der Liechtensteiner Autor Armin Öhri, der seit 15 Jahren in Grabs wohnt. Sein neuer Roman «Das schwarze Herz» ist im Februar erschienen. Er setzt die erfolgreiche historische Krimireihe mit bisher drei Bänden, die im Jahr 2012 ihren Auftakt genommen hat und um die es seit 2016 etwas stiller geworden ist, zur Freude der Bentheim-Fans fort.

«Das schwarze Herz» ist Armin Öhris zehnte eigenständige Publikation. Trotzdem ist die Schriftstellerei nur Öhris Passion, aber das seit vielen Jahren. In seinem Computer schlummern nämlich Hunderte Manuskriptseiten, an denen er zum Teil seit seiner Jugend arbeitet und die er dereinst veröffentlichen möchte.

Aus einem Zufall wurde der Türöffner beim Gmeiner-Verlag

Der in Ruggell aufgewachsene Armin Öhri (Jahrgang 1978) hat Geschichte, Philosophie und Germanistik studiert. Lehrer ist sein Brotberuf. Armin Öhri unterrichtet an der Höheren Fachschule am BZB in Buchs und an der MPA Berufs- und Handelsschule in Buchs. Vor zwölf Jahren erschien sein erstes Buch mit dem Titel «Das Nachtvolk» im van Eck-Verlag. Dass er beim regionalen Verlag aufgenommen wurde, bezeichnet er im Rückblick als Zufall.

Und dieser Zufall wurde wenig später zum Türöffner. Der Gmeiner-Verlag, auf der Suche nach neuen Autoren aus dem Genre der boomenden Regionalkrimis, wurde auf den Grabser aufmerksam und veröffentlichte 2011 seinen zusammen mit Vanessa Tschirky verfassten historischen Kriminalroman «Sinfonie des Todes». Danach startete Öhri die Krimireihe mit dem jungen Tatortzeichner Julius Bentheim als Protagonisten.

Die Reihe von Armin Öhris Werken wird immer länger. Bild: Heini Schwendener

Nun können die Leserinnen und Leser also von Neuem eintauchen in den atmosphärischen Schauplatz der preussischen Metropole, in der sich ein spannendes Verwirrspiel zwischen Krimi und Schauergeschichte abspielt. Öhri hat 2020 und auch im laufenden Jahr sein Pensum als Lehrer reduziert, um sich wieder vermehrt der Schriftstellerei widmen zu können. Er hat nämlich grosse Pläne, unter anderem für einen 1000-Seiten-Wälzer.

Das Schreiben und die Geschichte faszinieren Armin Öhri seit je. Für seine Krimireihe um den Berliner Tatortzeichner Julius Bentheim hat der in Grabs wohnhafte Autor historische Quellen durchforstet und sich in Berlin die Schauplätze, die in seinen Krimis bedeutsam sind, angesehen. Doch dabei musste Öhri feststellen:

«Von zehn Orten, die ich besuchen wollte, existierten acht gar nicht mehr.»

Der Krieg, die Teilung der Stadt und der Bauboom haben ihre Spuren hinterlassen. Ganz so schlimm war das nicht, denn Öhri hat zwar Geschichte studiert, doch in seinen Kriminalromanen hat er die Freiheit, sich das Historische auch einmal so zurechtzubiegen, dass es zu seiner Geschichte passt.

Viele Buchprojekte im Kopf und auf der Festplatte

Nach seinem 2016 erschienenen Buch «Liechtenstein – Roman einer Nation» hatten für Öhri sein Lehrerberuf und das Familienleben mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Kind Vorrang. 2020 hat das Paar die Rollen getauscht, Öhris Freundin erhöhte ihr Lehrerinnenpensum, er reduzierte seines und widmet sich wieder vermehrt dem Schreiben. Denn er hat nicht nur viele Buchprojekte im Kopf, sondern auch viele Manuskripte auf der Festplatte seines Computers.

Mit 16 Jahren wurde im Lateinunterricht Öhris Begeisterung für die Römer geweckt. Bereits seit jener Zeit schreibt der inzwischen 42-Jährige immer wieder an einem historischen Roman über die Römer. Hunderte von Seiten sind so bereits entstanden. Öhri träumt davon, dereinst einen grossen Roman über die Römer zu veröffentlichen, einen richtigen Wälzer – 1000 Seiten stark. Noch fehlt ihm ein Verlag, denn ins Programm «seines» Gmeiner-Verlags passt dieses Projekt nicht.

Zehnte eigenständige Publikation

Trotz seiner inzwischen jahrzehntealten Liebe zur Schriftstellerei sagt der Liechtensteiner Autor:

«Es war nie mein Traum, nur noch Autor zu sein. Das ist einfach nicht realistisch.»

Er freut sich einfach, dass es ihm die bescheidenen Einkünfte aus seiner Schriftstellerei erlauben, das Pensum seines Broterwerbs so weit zu reduzieren, um seiner Passion weiter frönen zu können. Im Februar ist mit «Das schwarze Herz» Öhris zehnte eigenständige Publikation erschienen. Sein nächstes Buch ist bereits geschrieben, es spielt für einmal nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Der Autor verrät:

«Es wird ein Schweizer Thriller, denn ein solcher hat im Programm des Gmeiner-Verlags noch gefehlt.»

Im Februar 2022 wird sein Thriller im Buchhandel erhältlich sein.

Spanier stehen auf seine übersetzten Krimis

Armin Öhri wurde im Herbst 2014 an der Frankfurter Buchmesse mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Was hat dieser Preis bewirkt? Die Literaturszene jenseits des deutschsprachigen Raums wurde auf den Liechtensteiner Schriftsteller aufmerksam. Einige seiner Werke wurden inzwischen übersetzt. Armin Öhri erzält:

«Die Spanier haben eine Affinität zu historischen Romanen, meine Krimis wurden dort gut aufgenommen».

Auch albanische und kroatische Übersetzungen gibt es, und alsbald auch italienische. Ausserdem wurden Kurzgeschichten von Armin Öhri für englische und norwegische Publikationen übersetzt.

Armin Öhri: Das schwarze Herz. Gmeiner-Verlag, 2021. 280 Seiten. ISBN 978-3-8392-2804-3.