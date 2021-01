Grabs/Kanada/USA «Ein Teil der Natur statt nur ein Besucher»: Wie Corona die Panamericana-Reise eines Grabser Landschaftsfotografen jäh gestoppt hat Elias Vetter aus Grabs brach Anfang 2019 in Alaska Richtung Feuerland auf. Er hat bisher tolle Bilder von absolut faszinierenden Landschaften gemacht. Doch sein Reiseziel ist in weite Ferne gerückt. Heini Schwendener 04.01.2021, 11.11 Uhr

Gruss an die Heimat: Elias Vetter auf dem Gipfel der South Sister (3145 m ü. M.) im Deschutes County im US-Bundesstaat Oregon. Bilder: Elias Vetter

Die Luftlinie zwischen Alaska und der argentinischen Kleinstadt Ushuaia auf Feuerland – beides Traumziele von Elias Vetter aus Grabs – beträgt etwa 15'000 Kilometer. Vor fast genau zwei Jahren ist er per Containerschiff nach New York gefahren und später in Alaska mit seinem GMC-Pick-up gestartet. Sein Vorhaben: Vetter wollte in etwa zwei Jahren auf der Panamericana vom hohen Norden Alaskas bis nach Patagonien am Ende der Welt fahren und dann allenfalls auch noch die Antarktis besuchen.

Inzwischen hat sein Fahrzeug 48'000 Kilometer mehr auf dem Tacho – aber Feuerland liegt noch immer in weiter Ferne. Wegen der Coronapandemie ist der 31-Jährige nämlich in den USA gestrandet. Im Frühjahr schaffte er wegen Corona kaum den Grenzübertritt von Kanada in die USA, und nun sitzt er dort seit Monaten fest, weil er nicht mehr ausreisen kann. Längst ist aus Vetters geplantem Trip an die Südspitze des amerikanischen Kontinents eine Reise geworden, auf die das geflügelte Wort «Der Weg ist das Ziel» zutrifft.

Landschaftsfotografie als Auslöser für die Reise

Doch der studierte Raumplaner aus Grabs hadert deswegen nicht etwa mit dem Schicksal, sondern er arrangiert sich mit der Situation. Noch ein weiteres Jahr will er seine Reise fortsetzen, allerdings nicht mehr mit Patagonien als Ziel. Die restliche Zeit werde er wohl in Mittelamerika verbringen, sagt Vetter. Wenn er denn endlich nach Mexiko weiterfahren könne, werde er dort zuerst einmal Spanisch lernen.

Angetreten hat der Grabser seine Reise wegen seiner langjährigen Leidenschaft, der Landschaftsfotografie. Seinen bisher 48'000 Kilometer langen Roadtrip durch Kanada und die USA hat Vetter mit wunderbaren Bildern und interessanten Texten detailreich dokumentiert (www.eliasvetter.ch).

Aurora Borealis im Unorganized Borough im US-Bundesstaat Alaska.

Ein studierter Raumplaner

Eine faszinierende Drohnenaufnahme vom Dempster Highway, goldfarben leuchtende Canyonfelsen im Zion Nationalpark, flirrende Nordlichter in Alaska, die Milchstrasse über dem mächtigen Felsbogen der Hickman Bridge im Capitol Reef Nationalpark – ohne Zweifel, der Fotograf versteht sein Handwerk. Dabei hat Elias Vetter (Jahrgang 1989) Raumplanung studiert, die Landschaftsfotografie ist nur seine grosse Leidenschaft. Diese hat ihn doch tatsächlich zu einer abenteuerlichen Reise inspiriert. Der Grabser erzählt:

«Wegen der Landschaftsfotografie kam ich auf die Idee einer zweijährigen Reise von Alaska bis nach Patagonien und Feuerland am südlichen Ende des Kontinents.»

Corona-Lockdown bei herzlichen Verwandten verbracht

Elias Vetter aus Grabs ist seit zwei Jahren unterwegs.

Zwei Jahre sind unterdessen vergangen, doch Vetter ist erst im US-Bundesstaat Oregon angekommen. Die Coronapandemie hat sein ohnehin schon gemächliches Reisetempo mit seinem selbst zum Wohnmobil ausgebauten Pick-up während Wochen gänzlich zum Stillstand gebracht.

«Ich war froh, dass ich während des Lockdowns so herzlich von entfernten Verwandten aufgenommen wurde, zu denen ich früher keinen Kontakt hatte.»

Im Frühling in Idaho und nun in Oregon genoss er es, wieder einmal in einem richtigen Bett statt im Dachzelt zu übernachten und längere Kontakte mit Menschen zu haben. In der Einsamkeit der Natur, in der er sich bewegte, war dies kaum möglich.

«Ausserdem hat Corona dazu beigetragen, dass sich die Menschen etwas vorsichtiger begegnen.»

Camp in der Nähe eines Waldbrandes am Summer Lake in Oregon.

Den Lockdown hat der 31-Jährige genutzt, um seine Website mit interessanten Reiseberichten und eindrücklichen Bildgalerien auf Vordermann zu bringen. Denn die Speicherkarten seiner Kameras haben sich im bisherigen Reiseverlauf mit sehr vielen schönen Aufnahmen gefüllt.

Rockefeller Memorial Park: ein fotografischer Höhepunkt

Fotografische Höhepunkte erlebte Vetter nicht nur in den einzigartigen und weltberühmten Nationalparks von Kanada, Alaska und anderen US-Bundesstaaten. Dort ist nämlich der Zugang meist zeitlich beschränkt, ausserdem wurden die Parks, vor allem nach dem Lockdown, vom Publikum geradezu überrannt. Ein fotografisches Highlight für Vetter war der Rockefeller Memorial Park, wo er sein Camp während mehrerer Tage allein in der Natur aufschlagen konnte. Vetter schwärmt noch immter:

«Umgeben von einer schönen Landschaft mit Bergen und vielen wilden Tieren, direkt an einem Fluss, konnte ich die besten Lichtstimmungen abwarten.»

Er sagt: «An diesem wunderbaren Ort wurde ich zum Teil der Natur, statt nur zum Besucher, wie in den grossen Nationalparks.»

Capitol Reef Nationalpark in Utah-

Vetters Website lässt die Besucher eintauchen in die Abenteuer, die der Grabser in Nordamerika erlebt, lässt sie teilhaben daran, wie aus einem Traum eine einzigartige Reise wurde.

Er sei ein Zahlenmensch, schreibt Vetter über sich. So ist jeder Reiseabschnitt mit anschaulich präsentiertem Zahlenmaterial und entsprechenden Icons dokumentiert: Eine Uhr zeigt, wie lange er schon unterwegs ist; 33 wilde Tierarten hat er bereits gesehen und teils auch fotografiert (Wölfe, Moschusochsen, Bären, Bisons usw.); bei seiner kältesten Nacht im Zelt zeigte das Thermometer -24 Grad an.

US-Wahlen drängten sogar die Fotografie in den Hintergrund

Ein Virginia Uhu, fotografiert in der kanadischen Provinz Alberta.

Dieses Jahr hat Elias Vetter in den USA die Präsidentenwahlen hautnah miterlebt, er war sozusagen am Puls der Zeitgeschichte. «Das war so eindrücklich, dass manchmal sogar die Fotografie in den Hintergrund gerückt ist.» Im Januar setzt Vetter seinen Roadtrip fort, nach Kalifornien und dann nach Mexiko. Seine finanziellen Reserven reichen wohl noch etwa ein Jahr.

Patagonien wird er definitiv nicht mehr erreichen, denn der Landschaftsfotograf will weiterhin gemächlich reisen. Das Jahr reserviert er sich für Mittelamerika. Der raue Südzipfel des amerikanischen Kontinents, sein zweites Traumziel, muss also noch warten.



