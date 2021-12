Grabs/Gams Der Zimmermann packt an: Weihnachtsmusical der Kirchgemeinde Grabs-Gams Kinder der Evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams führten ein Weihnachtsmusical zur Geschichte von Josef auf. 22.12.2021, 13.40 Uhr

Die Kinder übten ein Weihnachtsmusical zur Geschichte von Josef auf. Bild: Daniel Jossen

Die Kinder der Evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams erzählten am vergangenen Sonntag die Geschichte von Josef, dem Zimmermann. Der Mann von Maria hatte es nicht leicht: Alle Hände voll zu tun, Soldaten, die eine Volkszählung erzwingen und eine Verlobte, die plötzlich schwanger wird.

Doch Josef vertraut Gott. Er hat einen Plan. Es scheint zwar anspruchsvoll, aber der Zimmermann packt an. Mit seiner Maria begibt er sich auf den Weg nach Betlehem. Die Arbeit muss warten. Gottes Plan hat Vorrang. Und dieser erweist sich als grosser Segen.

Jesus wird geboren. Gottes Sohn bringt Hoffnung und Licht in eine schwierige Welt. Das tut nicht nur dem Zimmermann Josef gut. Auch die Hirten und Weisen finden Ruhe vor der Krippe. Jesus bringt in einer unruhigen Welt Frieden in die Herzen, wenn man sich an seine Krippe setzt. (pd)