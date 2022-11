Zogg Mosterei-Brennerei AG: Die dritte Generation steigt ein

Grabserberg Hans Zogg geht in Pension – nun steigt die dritte Generation ins Familienunternehmen Zogg Mosterei-Brennerei AG ein Das Familienunternehmen Zogg Mosterei-Brennerei AG am Grabserberg feiert das 75-jährige Bestehen. In wenigen Tagen wird Mathias Zogg von seinem Vater, der das Pensionsalter erreicht, übernehmen und das Unternehmen mit seinem Onkel Peter Zogg weiterführen Corinne Hanselmann 09.11.2022, 05.00 Uhr

Anbau von Kerbelkraut, um Chörbliwasser herzustellen. Archiv: Zogg Mosterei-Brennerei AG

Im Jahr 1947 gründete der damals 28-jährige Johann Ulrich «Hansueli» Zogg zusammen mit seiner Ehefrau Frieda am Grabserberg eine Mosterei. Sie legten damit den Grundstein für das bis heute bestehende Unternehmen. Zwei Jahre später erweiterten sie die Mosterei um eine Brennerei.

Johann Ulrich Zogg gründete das Unternehmen vor 75 Jahren. Archiv: Zogg Mosterei-Brennerei AG

1963 wurde in eine Brückenwaage, ein Obstsilo sowie eine Obstwaschanlage investiert. 1981 ersetzte eine neue Doppelpackpresse die bisherige Mostpresse. Sieben Jahre später übergab Johann Ulrich Zogg das Un­ternehmen an die Söhne Hans und Peter.

Auch sie investierten laufend in die Zukunft. So vergrösserten sie kurz nach der Übernahme die Produktions- und Lagerräume und erneuerten 1993/1994 die Brennerei mit Wärmerückgewinnung für das Wohnhaus.

Die Brüder Peter (links) und Hans Zogg halfen schon als Jugendliche im Familienbetrieb mit, wie diese Bilder aus den 70er-Jahren zeigen. (Bilder: Archiv Zogg Mosterei-Brennerei AG)

1996 hatte die Doppelpackpresse nach 25 Jahren ausgedient und Zoggs installierten eine neue, automatische Most- Bandpresse, die bis heute im Einsatz steht.

Hauptstandbein verlagerte sich hin zur Brennerei

Während früher die Mosterei das Hauptstandbein des Betriebs war, ist heute das Schnapsbrennen im Lohn sowie für den eigenen Laden von grösserer Bedeutung. Ein neuer Brenn­hafen wurde 2003 in Betrieb genommen.

Im Jahr darauf folgte eine neue Anlage für die Pasteurisation des Süssmosts. Diese hat in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen, ermöglicht sie doch die ganzjährige Konsumation von Süssmost. Rund 200'000 Liter Most hat das Familienunternehmen am Grabserberg in diesem Jahr gepresst, etwa einen Drittel davon auch pasteurisiert.

Vor rund 75 Jahren wurden Wohnhaus und Mosterei erbaut. Archiv: Zogg Mosterei-Brennerei AG Nach und nach wurde ausgebaut und modernisiert. Archiv: Zogg Mosterei-Brennerei AG Frieda Zogg beim Hacken von Kerbelkraut für Chörbliwasser. Archiv: Zogg Mosterei-Brennerei AG Früher wurde Most noch in grossen Glasflaschen pasteurisiert. Archiv: Zogg Mosterei-Brennerei AG Archiv: Zogg Mosterei-Brennerei AG Tag der offenen Tür anlässlich des 50-jährigen Bestehens im Jahr 1997. Archiv: Zogg Mosterei-Brennerei AG

Sohn Mathias übernimmt im Jubiläumsjahr

Neben der Herstellung von rund 25 Edelbränden aus verschiedenen Obstsorten gehört auch das Chörbliwasser bereits seit Jahrzehnten zum Sortiment. Die Nachfrage nach dem altbewährten Hausmittel, das aus Kerbelkraut gebrannt und im Werdenberg nur von wenigen Brennereien hergestellt wird, ist in den vergangenen Jahren stets gewachsen.

Vor sieben Jahren wurde aus dem Einzelunternehmen eine Aktiengesellschaft, die seither Zogg Mosterei-Brennerei AG heisst. Seit 2020 ist Hans’ Sohn Mathias Zogg ebenfalls im Unternehmen tätig. In wenigen Tagen wird der gelernte Lebensmitteltechnologe von seinem Vater, der das Pensionsalter erreicht, übernehmen und das Unternehmen mit seinem Onkel Peter Zogg weiterführen.

Hinweis: Am 12. November lädt die Zogg Mosterei-Brennerei AG von 10 bis 17 Uhr zum Jubiläumsfest ein.