Grabserberg Ein riesengrosses Herz für Tiere: Wie Sandra Fritsche einen Grossteil ihres Lebens für kranke und verwaiste Tiere opfert Seit vier Jahren schon schenkt Sandra Fritsche im Grabserberg Tieren mit schweren Schicksalen ein vorübergehendes Heim. Mit viel Aufwand und etlichen Stunden Arbeit beschert sie den Tieren, mit meist traurigen und düsteren Vorgeschichten, ein Happy End. Pascal Aggeler 18.06.2021, 12.06 Uhr

Sandra Fritsche lebt mit den aufgenommenen Tieren am Grabserberg ihren Traum. Bild: Pascal Aggeler

Die Idylle am Grabserberg ist ein Paradies für Tiere. Saftig grüne Wiesen, blühende Blumen und ein rauschender Bergbach umgeben das Haus von Sandra Fritsche. Bei ihr finden verwaiste oder kranke Tiere ein vorübergehendes zu Hause. Auch ist sie Gründerin und Präsidentin des gemeinnützigen Vereins «Tierglück-CH». Dieser unterstützt Tierheime und setzt sich für weitere Bereiche des Tierwohls ein.

Kaum beim etwas älteren Haus von Fritsche angekommen, ertönt ein munteres Bellen und drei aufgestellte Vierbeiner rauschen zum Eingang zur herzhaften Begrüssung. Fritsche sagt schmunzelnd:

«Dass ist immer so. Sie freuen sich stets neue Leute kennenzulernen.»

Mit ihrer Liebe und Fürsorge sorgt Fritsche für strahlende Gesichter bei den Tieren. Bild: Sandra Fritsche

Ein ganz besonderes zu Hause für die Tiere

Seit vier Jahren schon pflegt und hegt Fritsche Tiere im Grabserberg. Das Haus ist rustikal eingerichtet und die Decken tief gelegt. Besonders ist - in jeder Ecke des Hauses steht ein Katzenbaum, Napf oder Wasserschale. Fritsche erklärt:

«Es ist kein Tierheim im eigentlichen Sinne, sondern ich lebe einfach mit den Tieren zusammen.»

Ein bescheidenes Heim, welches Fritsche mit ihrer grossen Liebe zu Tieren zu etwas ganz besonderem macht. Denn so sagt sie: «Schon als Kind habe ich lieber Tiere als Menschen gehabt und bin so aufgewachsen». So verbringt sie 95 Prozent ihrer Zeit zu Hause und putzt, kümmert sich um die Tiere, spielt mit ihnen oder füttert sie. Zurzeit leben bei ihr Katzen, Hunde und Hasen. Der Verein kümmert sich aber auch um andere Tiere.

So pflegt Fritsche nebenbei auch eine Patenschaft zur Kuh Flora. «Es ist meine grosse Leidenschaft diese Tiere zu pflegen. Sie sind für mich, wie Familie», sagt Fritsche. Das heisst aber nicht, dass sie die Tiere nicht weitergeben möchte. Fritsche erklärt:

«Ich schaue ob es wirklich ein geeignetes zu Hause für das Tier ist und wenn alles stimmt, dann lasse ich sie gerne bei den neuen Besitzern einziehen.»

Auch ihre Patenkuh Flora besucht Sandra Fritsche regelmässig. Bild: Sandra Fritsche

Traurige Geschichten mit einem Happy End

Viele der Tiere wären ohne das grosse Herz von Sandra Fritsche Tot. Traurige Geschichten und schlimme Schicksale, wie das von Kater Kenay trüben die Vergangenheit der Tiere. Kenay hatte als Jungtier einen Unfall , bei dem er eine Hirnblutung erlitt. Deshalb konnte er nur noch im Kreis laufen. Die vorherigen Besitzer wollten Kenay von seinem Leid erlösen und einschläfern lassen, doch die Tierärztin war dagegen. Fritsche erinnert sich:

«Ich erhielt einen Anruf entschied mich den Kater bei mir aufzunehmen und zu Pflegen. Koste es was es wolle.»

Kater Kenay der dank dem grossen Herz von Sandra Fritsche weiterlebt. Bild: Sandra Fritsche

Sie päppelte den Kater mühevoll wieder auf und ging mit ihm zur Osteopathie. Herzhafter Aufwand der sich gelohnt hat, denn heute kann Kenay wieder einigermassen gerade laufen und sogar wieder herumtollen. Ein Happy End für den schwarzen Kater. Die Behandlungen, Impfungen, Futter und andere Sachen kosten viel Geld. Deshalb ist Sandra Fritsche auf Spenden angewiesen.

«Es freut mich sehr das viele Leute mich bei meiner Leidenschaft unterstützen. Die Grosszügigkeit der Menschen ist überwältigend und sehr rührend. Ich weiss immer das ich nicht alleine bin.»

