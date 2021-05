Grabserberg Arbeit in steilem Gelände: Wie Freiwillige des Bergwalprojekts den Schutzwald und die Kulturlandschaft pflegen Ein Augenschein bei einer Bergwaldprojekt-Woche. Die gemeinnützige Stiftung arbeitet seit rund 20 Jahren mit der Ortsgemeinde Grabs zusammen. 17 Frauen und Männer standen beziehungsweise stehen vergangene und diese Woche im Einsatz. Heini Schwendener 05.05.2021, 11.49 Uhr

Ahorn und Erlen werden im Raum Voralp angepflanzt und danach mit einem Gitter vor Wildschäden geschützt. Bilder: Heini Schwendener

An diesem Dienstagmorgen um 7.30 Uhr ist es auf rund 1200 Höhenmetern im Raum Voralp noch bitterkalt. Die sechs Freiwilligen des Bergwaldprojekts zeigen sich aber unbeeindruckt. Sie hacken, pflanzen, räumen Holz weg und transportieren Arbeitsmaterial den steilen Hang hoch.

Eine Woche lang legen sich die Freiwilligen unter der Projektleitung von Andrea Sulig mächtig ins Zeug. Sulig, ein gebürtiger Südtiroler mit einem Master in nachhaltiger Entwicklung, arbeitet im Sommer auf einer Alp.

Die Freiwilligen arbeiten sonst zumeist in «kopflastigen» Berufen oder sie studieren. Sie schätzen aber die körperlichen Herausforderungen und das Teamwork, das sie beim Bergwaldprojekt zum Wohl des Waldes mit ihren Händen erbringen können.

25 Erlen werden in einen steilen Hang gepflanzt

Wenig später gilt es, in einen steilen Hang 25 Erlen zu pflanzen. Gruppenleiterin Annick Gebert, eine ETH-Studentin, macht sich Sorgen um ihr Team:

«Ist die Hangneigung für euch ok?»

«Das siehst du dann, wenn wir unten liegen», ruft eine junge Frau lachend. Schon kraxelt sie voller Tatendrang mit einer Hacke den Hang hinunter. Ein Kollege folgt ihr mit dem Sack der Jungpflanzen.

Mit schweren Holzpfosten auf den Schultern steigt Projektleiter Andrea Sulig über unwegsames Gelände hinauf zum nächsten Arbeitsplatz und erklärt dabei, was die Freiwilligen in dieser Woche alles vor sich haben: An verschiedenen Stellen werden Erlen, Buchen, Ahorn und Weisstannen gepflanzt. Alte Schutznetze werden eingesammelt und die Holzüberreste eines kaputten Wildschutzzauns werden zusammengetragen. Weil Weisstannen bei den Hirschen besonders beliebt sind, müssen Jungpflanzen mit Holzpfählen und Netzen geschützt werden.

Projektleiter Andrea Sulig zeigt das Wildschutznetz einer jungen Weisstanne.

Die Anpflanzungen sollen dazu beitragen, dass aus dem Wald dereinst wieder ein Mischwald wird, in dem es nicht mehrheitlich nur noch Fichten gibt. Denn nur ein gesunder Wald ist auch ein Schutzwald. Die Ortsgemeinde Grabs ist die grösste Waldbesitzerin im Kanton St.Gallen. Rund ein Drittel ihrer Waldfläche ist Schutzwald.

Langjährige bewährte Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Grabs

Das Bergwaldprojekt, 1987 gegründet, ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Trin. Rund 70000 Freiwillige haben seither durch das Bergwaldprojekt in Bergwäldern der Schweiz und umliegender Länder gearbeitet. Vergangene und diese Woche standen bzw. stehen zwei Gruppen Freiwilliger im Grabser Wald im Einsatz. Die Zusammenarbeit zwischen der Ortsgemeinde Grabs bzw. der Forstgemeinschaft Grabus und dem Bergwaldprojekt dauert schon seit rund zwei Jahrzehnten an. Förster Andreas Gerber erklärt: «Fast immer in all diesen Jahren durfte ich die Gruppen in das Projekt einweisen und wenn nötig betreuen.» Und er ergänzt:

«Wir haben immer gute Erfahrungen gemacht.»



Auch ein 37-jähriger Informatiker schultert die schweren Holzpfosten. Er ist zum zweiten Mal als Freiwilliger im Einsatz: «Eigentlich war mir langweilig, weil ich wegen Corona keine Arbeit hatte. Da hat mich eine Kollegin auf das Bergwaldprojekt aufmerksam gemacht.» Er erinnert sich zurück:

«Beim ersten Mal war es für mich eine erholsame Woche, obwohl es körperlich anstrengend war.»

Annick Gebert, die ETH-Studentin absolviert beim Bergwaldprojekt ein Praktikum.

Annick Gebert ist Gruppenleiterin in Grabs. Sie absolviert ihr Praktikum im Rahmen des Masterstudiums an der ETH beim Bergwaldprojekt. Die junge Frau ist positiv überrascht, wie viele interessante Menschen sie beim Bergwaldprojekt kennen lernen darf. «Natürlich tut auch die Bewegung im Wald gut. Man sieht am Ende des Tages, was man geleistet hat. Das ist befriedigend.»