Grabser Helfer war fünfzehn Monate in der Hölle auf Erden: «Flüchtende sind keine Kriminelle, werden aber so behandelt.» Ralf Eggenberger berichtet über seine Zeit als Helfer im Flüchtlingslager Moria auf der Griechischen Insel Lesbos, wo er dreizehn Monate verbrachte und mit eigenen Augen Menschenrechtsverletzungen gesehen hat.

Michael Braun 05.10.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ralf Eggenberger auf dem sogenannten Rettungswestenfriedhof im Norden der Insel Lesbos. PD

Ralf Eggenberger sah die Hölle auf Erden, wie Moria oft bezeichnet wird, mit eigenen Augen. Anstatt ursprünglich geplanten zwei Wochen, verbrachte der Grabser als freiwilliger Helfer der Organisation «Schwizerchrüz »von Juni 2016 bis Januar 2017 zwei Monate in Sindos und anschliessend dreizehn Monate auf der Insel Lesbos, nahe dem Flüchtlingscamp Moria. «Ich hatte riesiges Glück, dass ich bei der Arbeit zwei sehr gute Vorgesetzte hatte, die mir das ermöglichten.» Die Eindrücke, die er sammelte, prägten ihn und seine Weltsicht. Eggenberger sagt:

«Wenn man das ganze Elend sieht, kann man nicht nach Hause und normal weitermachen»

Daher gründete er nach seiner Rückkehr in die Schweiz eine eigene Hilfsorganisation «Human Riddim Care» und unterstützt die Menschen in Moria und Athen auch heute noch von der Schweiz aus. Auch heute hat er noch Kontakt zu vielen Flüchtenden und Helfern, wodurch er ständig sehr gut über die Lage vor Ort informiert ist. Im Interview gibt er Auskunft über seine Zeit und die Zustände im Flüchtlingslager. Eggenberger sagt:

«Man muss einfach aufhören, die Menschen mit Kriminellen gleichzusetzen»

Die Menschen würden wohl kaum ohne Gründe aus ihrem Land fliehen und sich in so grosse Gefahr begeben.



Verlust der Papiere schmerzt die Flüchtlinge

Das Flüchtlingslager Moria wurde durch den Brand weitestgehend zerstört Viele Menschen verloren all ihr Hab und Gut.

«Als ich vom Brand in Moria erfahren habe, war ich erfüllt von blankem Entsetzen», so Eggenberger. «Auch weil ich weiss, was da unten bei solchen Geschehnissen los ist», fügt er an. Die Menschen hätten alles verloren. Ihr Hab und Gut und ihre Papiere, die sie für den Asylprozess dringend benötigten.« Andererseits weiss man aber bereits seit 2016, welche Zustände dort herrschen und sich immer noch verschlimmert haben.»

«Es war für mich gewissermassen auch eine Überraschung, dass es erst jetzt passiert ist»

Neues Lager mit noch grösseren Misständen

Das neue Flüchtlingslager, Moria 2.0, liegt direkt am Meer. Die ersten Flüchtenden im neuen Camp. Die Wasserversorgung läuft grösstenteils über PET-Flaschen. Die sanitären Anlagen sind ungenügend. Provisorische Feuerstelle im neuen Camp.

Ein neues Flüchtlingslager, Moria 2.0, welches direkt am Meer liegt, kritisiert Eggenberger stark. «Dort geht im Winter ein eiskalter Wind und im Sommer, bei sengender Sonne, hat es nirgendwo Schatten.»

«Am Anfang mussten die Menschen auf Steinen schlafen, da die Materiallieferungen gestockt haben. Es gibt keine Duschen und sehr wenig Elektrizität».

Die Flüchtenden verbrachten die Nacht nach dem Brand in Angst unter freiem Himmel. In den Tagen zwischen Brand und neuem Camp wissen viele Flüchtende nicht wohin.

Zudem brauche man eine Bewilligung um das Camp zu verlassen. «Es gibt einmal am Tag eine Mahlzeit, für die man mehrere Stunden anstehen muss. Auch das Wasser ist enorm knapp.

Das neue Camp sei früher ein Schiessplatz des griechischen Militärs gewesen, so Eggenberger. «Noch jetzt suchen Regierungsangestellte auf dem Gelände nach Munition.» Das Gelände sei für fünf Jahre von der Regierung gemietet worden. Zudem habe er am letzten Mittwoch erfahren, dass der Gefängnistrakt des abgebrannten Flüchtlingscamps wiedereröffnet wurde, um die Leute einsperren zu können. Eggenberger resümiert:



«Die Lage ist prekär.»

Das abgebrannte Flüchtlingscamp Moria war früher ein Gefängniss. PD

Waren Sie schon immer ein Mensch, der andern Menschen helfen wollte?

Nein, das ist mit der Zeit in mir gewachsen. Es ist nicht so, dass ich das bereits von klein auf in mir hatte. Ich gehöre zu den Menschen, die sich mit der grossen weiten Welt auseinandersetzen und sich fragen: Warum geht es gewissen Menschen so gut auf unserem Planeten und anderen wirklich schlecht? Das hat bei mir einen gewissen Reifeprozess gebraucht. Irgendwann wollte ich Taten folgen lassen und nicht nur davon reden.

Ralf Eggenberger betonte im Interview mehrmals, dass es ihm um die Flüchtenden gehe und nicht um sich selbst. PD

Warum blieben Sie so viel länger als geplant in Moria?

Die Flüchtlinge sind Menschen wie Sie und ich, doch sie werden behandelt wie Kriminelle. Wenn du jeden Tag mit diesen Leuten zusammen bist und sie nicht als Insassen ansieht, wie dies einige tun, baut man eine gewisse Beziehung zu ihnen auf. So bekam ich einen anderen Kontakt zu den Menschen. Aber ab da musste ich dann auch aufpassen, dass es mir selbst nicht zu nahe ging.

Ralf Eggenberger, hier bei Löscharbeiten, erlebte während seiner Zeit auf Lesbos auch einige kleinere Brände mit. PD

War das kein Problem für die Beziehungen zu Ihrem Umfeld?

Natürlich vermisst man zwischendurch sein Zuhause. Man vermisst nicht nur die Menschen, sondern auch mal einen guten Wasserdruck in der Dusche. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass wenn man den ganzen Tag auf den Beinen ist, man gar nicht gross dazukommt im Heimweh zu versinken. Ich weiss nicht wie viele Male ich eingeschlafen bin, während ich noch eine Nachricht nach Hause schrieb.

Wie kann man sich das Flüchtlingslager vorstellen?



«Die Menschen kriegen wenig zu Essen und müssen für ihre Mahlzeiten, die kaum essbar sind, stundenlang anstehen.»

Die Leute leben unter absolut menschenunwürdigen Bedingungen. Moria ist wortwörtlich ein Gefängnis. Ausserdem kursieren Krankheiten und es herrscht ein extremer psychischer Druck. Die Menschen kommen bereits aus einem Krisenland,wo sie bereits psychischen Druck hatten, welcher auch auf der Reise nicht abnimmt. Dann kommen Sie an einen Ort, an dem sie denken, dass sie endlich in Sicherheit sind und doch bleibt der psychische Druck vorhanden.



So sieht eine Mahlzeit im Camp Moria aus. PD

Wie schwierig war es für Sie einen gewissen Abstand zu wahren?



Natürlich gingen mir gewisse Sachen sehr nahe. Wenn ein Vater vor dir steht und dir Bilder seiner toten Kinder zeigt, ist das extrem hart. Ich musste dabei einfach immer wieder weitermachen und versuchen, den Rucksack nicht auf mich zu nehmen. Denn man kann nichts dafür, dass solche Sachen passieren. Es ist wie es ist. Und ich half einfach da und probierte alles zu machen, dass die Menschen anständige und lebenswürdige Bedingungen bekamen.

Wie konnten Sie den Menschen konkret helfen?

Es gibt verschiedenste Dinge, die Hilfsorganisationen machen, das kommt auch stark auf die Art der Organisationen an. Gewisse haben Lagerhäuser für Sachspenden, andere haben Community Centers, in denen die Menschen etwa Kleider aussuchen können, wo es Coiffeurs oder Sprachlektionen gibt. Ich habe während meiner Zeit auf Lesbos geholfen, ein solches Community Center, nahe dem Camp Moria, aufzubauen. Das Elementare dabei ist, dass die Flüchtlinge miteinbezogen werden.

In dieser alten Lagerhalle schliefen 2017 Menschen Sie schliefen lieber im Müll als im Flüchtlingslager, berichtet Eggenberger. Eggenberger und seine Kollegen räumten daraufhin die Lagerhalle für die Flüchtenden frei.

Wie haben Sie das gemacht?

Wir sind zu Beginn hingegangen und haben angefangen das Center aufzubauen. Dann kamen relativ schnell Menschen und fragten uns was wir hier tun. Als wir ihnen erklärten, dass wir etwas für sie tun, kamen bereits die Ersten, die sagten, sie können betonieren oder mauern. Wir bezogen diese Menschen mit ein und sie halfen mit. Das ist, so einfach es tönt, genau das, was nützt.

Was haben Sie von den Spannungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen mitbekommen?

Die Stimmung vor Ort war damals bereits explosiv, uferte aber meist nur verbal aus. Ich wurde selbst zweimal von Griechen angegriffen. Dann merkte man aber schon, dass sich das Ganze drastisch änderte. Wir versuchten immer wieder ein Treffen zu arrangieren, wo man sich aussprechen kann. Ich selbst bin oft zwischen die Fronten gegangen und habe versucht klar zu machen, dass beide das Gleiche wollen. Die Flüchtlinge wollten von der Insel und die Einheimischen wollten das sie verschwinden.

Wie ist die Situation der Frauen im Camp?

Die Camps sind sehr unsicher für Frauen. Die Frauen werden oftmals, auf der Reise oder im Lager, Opfer von Vergewaltigungen. Sie sind besonders schutzbedürftig. Kein Mensch sollte unter den Umständen in Moria leben müssen, aber für Frauen mit Kindern ist die Situation prekär.

Haben Sie negative Erfahrungen mit den Sicherheitskräften gemacht?

Die Monate März, April und Mai im Jahr 2017 waren sehr eindrücklich. In dieser Zeit gab es sehr viele Demonstrationen. Die Leute haben laut Gesetz das Recht, auf Missstände aufmerksam zu machen und wenn die Situation im Moria kein Missstand ist, weiss ich auch nicht mehr weiter. Während die Demonstrationen von Syrern, Irakern und Afghanen keine Konsequenzen hatten, wurde eine friedliche – ich war selber dabei – Demonstration der Afrikaner gewaltvoll aufgelöst. Die Polizei schoss mit Tränengas auf die Leute und in die Container. Sie schlugen sogar eine schwangere Frau.

Eine Gaskartusche verletze diesen Mann am Kopf. PD

Die Polizisten schlugen Menschen mit Knüppeln zusammen, standen ihnen auf den Kopf und brachen ihnen die Arme.

Die Leute rannten, gefolgt von der Polizei, davon. Das war wirklich das Brutalste, was ich gesehen habe. Die Polizei warf sogar mit Steinen auf die Flüchtlinge. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Danach haben Sie wahllos 35 Menschen festgenommen, vorwiegend Afrikaner mit dunkler Hautfarbe. Diese kamen vor Gericht, wo sie – nach mehreren Tagen Haft– noch immer mit blutenden Wunden auftauchten. Sie konnten zum Glück nach einigen Monaten Mithilfe der Anwälte von Hilfsorganisationen wieder «befreit» werden.



Demonstration von afrikanischen Flüchtenden im Jahr 2017. Auch Ralf Eggenberger lief bei dieser Demonstration mit. Das Hauptanliegen der Flüchtenden sei es, möglichst schnell den unwürdigen Bedingungen zu entkommen, so Eggenberger Griechische Sicherheitskräfte hinter einer Absperrung.

Inwiefern fühlen sich die Flüchtlinge in Moria sicher?

Die Flüchtenden kommen an einen solchen Ort wie Moria, der den Menschen erneut extrem auf die Psyche schlägt. In diesen Camps geht es einzig ums Überleben.

Wie kann man den Menschen wirklich helfen?

Das Problem ist, dass es immer schwieriger wird, vor Ort zu helfen. Auch wenn es natürlich immer noch Organisationen vor Ort gibt, wird es immer schwerer für sie zu operieren. Leider kann man fast nur noch über Geldspenden helfen. Wenn irgendwie möglich , sind auch Sachspenden hilfreich, aber dabei ist die Verteilung natürlich schwierig und wird auch von der griechischen Regierung erschwert.

Wer ist Ihrer Meinung nach für diese Krise verantwortlich?

Der Brand war ein typisches Beispiel für die weit verbreitete Denkweise. Die erste Frage, die aufkam, war: «Wer hat es angezündet. Das waren sicher die Flüchtlinge oder die Einheimischen.» Die Verantwortlichen für den Brand, dass sind die Menschen in Brüssel oder in Bern. Diese Menschen wissen seit Jahren um die Umstände in Moria Bescheid. Als ich auf Lesbos war, waren bereits Politiker da, die sich das Ganze ansahen. In der Schweiz und der EU wissen die Politiker haargenau, wie es da unten aussieht und es wird nichts gemacht. Es wird nur zugeschaut.

Ralf Eggenberger mit einer geflüchteten Familie. Ralf Eggenberger nimmt nach dreizehn Monaten Abschied. Trotz seiner Rüchkreise blieb er mit vielen Menschen in Kontakt.

Wird denn politisch nichts gemacht um den Menschen zu helfen?

Im Gegenteil man will ja mit dem neuen Migrationspakt noch schneller Abschieben können. Man stärkt die Frontex, die nicht wirklich zimperlich mit den Flüchtlingen auf See umgeht. Der Guardian berichtete 2018, dass Frontex im Verdacht steht, mit Hilfe von Drohnen der lybischen Küstenwache die Positionen der Flüchtlingsboote durchgab. Somit konnten diese wieder in lybische Aufnahmezentren, die eigentlich Folterkammern sind, gebracht werden.

Und was macht die Schweiz?

Sie unterstützt Frontex und die sogenannte lybische Küstenwache. Das ist Abschottung pur. Man hätte jetzt, nach dem Brand, Zeit gehabt zu reagieren und die 10000 Flüchtlinge von der Insel herunterzuholen. Das wollte man aber nicht, da man weiterhin, auf Kosten von Menschen, die alles verloren haben abschrecken will. Ich finde das sehr traurig.