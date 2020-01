Grabser Gemeinderat zur abgelehnten Hallenbad-Übernahme: «Missverhältnis»

im Vergleich von Kosten und Nutzen Eine Zustandsanalyse, eine Empfehlung des Bundesamtes für Sport, eine Stellungnahme des Schulrates und ein Kosten-Nutzenvergleich: All das hat dazu beigetragen, dass der Grabser Gemeinderat sich gegen eine der Gemeinde angebotene Übernahme des Lukashaus-Hallenbades ausgesprochen hat. Thomas Schwizer 11.01.2020, 05.00 Uhr

Auch mit der hohen «Lukashaus-Solidarität» der Grabser Bevölkerung lasse sich das Missverhältnis im Kosten-Nutzenvergleich nicht rechtfertigen, entschied der Gemeinderat. Bild: Thomas Schwizer (April 2014)

An der Präsentation der Pläne für einen Ersatzbau des Lukashaus war Lukashaus-Geschäftsleiter Hubert Hürlimann am Mittwoch erstaunt, dass der Gemeinderat Grabs die von der Lukashaus-Stiftung angebotene Übernahme des Hallenbades abgelehnt hat. In den Ratsmitteilungen begründete der Gemeinderat nun am Freitag, wie er zu diesem ablehnenden Entscheid kam.