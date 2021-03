Grabs/Buchs/Sevelen

Die Forstgemeinschaft Grabus der Ortsgemeinden Grabs, Buchs und Sevelen bewirtschaftet 2810 Hektaren Wald. 48 Prozent davon ist Schutzwald. Die von Grabus gepflegten Wälder erstrecken sich von den Rheinauen bis hinauf zur Waldgrenze. Im Schutzwald steht die Stabilität der Bäume im Vordergrund. In tieferen Lagen kommen in den Wäldern der Forstgemeinschaft seltene Wertlaubhölzer wie Nussbaum, Eiche, Kirsche, Linde, Spitzahorn vor. In den höheren Lagen wird die Artenvielfalt kleiner und dafür der Wildeinfluss grösser. (she)