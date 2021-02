Grabs/Buchs Ihnen fehlten Kleider, Schuhe und Nastücher: Soldaten der Bourbaki-Armee wurden 1871 auch im Werdenberg aufgenommen Historisches Ereignis vor 150 Jahren: Nach der Niederlage Frankreichs wurde die Bourbaki-Armee in die Schweiz abgedrängt. Die Ankunft von 100 «Bourbakis» in Buchs rief ein eilig gegründetes Hilfskomitee auf den Plan. Hansruedi Rohrer 28.02.2021, 14.30 Uhr

Andenken an französische Internierte 1871 in Walenstadt mit Schweizer Armeeangehörigen, davon sind einheimische Namen notiert: Hilty, Saxer, Tischhauser. Archiv Hansruedi Rohrer

Dieses Porträt von General Herzog hing einst in einem Oberschaner Haus. Archiv Hansruedi Rohrer

Es geschah anfangs Februar vor 150 Jahren, als in der letzten Phase des deutsch-französischen Krieges Frankreich unter der Führung des Generals Charles Denis Bourbaki eine noch nie gesehene Niederlage erlitt. Die Bourbaki-Armee wurde in der Folge in die Schweiz abgedrängt und konnte der Kriegsgefangenschaft entrinnen.

In der Nacht zum 1. Februar 1871 hatte der Schweizer General Hans Herzog in Verrières mit dem französischen Unterhändler den Übertrittsvertrag vereinbart, worauf – noch im Dunkel der Nacht – sich die an der Grenze wartenden französischen Militärkolonnen in Bewegung setzten.

Diese bestanden aus 87 847 Mann, 11 800 Pferden, 285 Geschützen, 1158 Fahrzeugen und über 70 000 Gewehren.

Alle Kantone beteiligten sich an Unterbringung und Verpflegung

In der Morgenfrühe jenes 1. Februars 1871 und noch während zwei weiteren Tagen und Nächten gelangten die Kolonnen bei Verrières, Vallorbe und Sainte Croix über die Grenze in die Schweiz, wo sie entwaffnet und ins Innere des Landes abtransportiert wurden. Die Internierung eines so grossen, völlig demoralisierten Kriegsvolkes stellte die Schweiz damals vor grosse Aufgaben. Alle Kantone beteiligten sich an der Unterbringung und Verpflegung der ausgehungerten und frosterstarrten Soldaten. Die Internierungslager wurden in Kirchen, Schulhäusern und Fabriken errichtet.

Aufruf an die Einwohner der Gemeinde Buchs 1871. Es fehlten unter anderem: «Schuhe zirka 42 Paar, 45 Stück Hemden, 32 Paar Hosen, 16 Paar Unterhosen.» Archiv Hansruedi Rohrer

Im Kanton St. Gallen wurden insgesamt 7387 Internierte gezählt, davon mussten 658 hospitalisiert werden. In Walenstadt wurden 1631 Mann untergebracht, in Altstätten 326, in Lichtensteig 98, in Neu St. Johann 727, in Rapperswil 714, in Wil 199. Die Stadt St.Gallen beherbergte 1437 Soldaten. Diese Daten sind dem Rapport über die internierten französischen Truppen (zuhanden des Schweizerischen Militärdepartementes) entnommen.

Fremde Soldaten auch in Buchs und Grabs

Die Ankunft von 100 Bourbakis in Buchs rief ein eilig gegründetes Hilfskomitee auf den Plan, welches per Aufruf am 21. Februar 1871 an die «Opferwilligkeit der hiesigen Bürger» appellierte, um Kleidungsstücke und Schuhwerk zu spenden. In Grabs konnten 93 Mann des «69e régiment de mobiles» untergebracht werden. Im Laufe weniger Wochen entwickelte sich dank des guten Benehmens der Internierten ein herzliches Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung. Gemäss Notiz in der Buchser Chronik 1971 von Hermann Saxer (zum Gedenken vor 100 Jahren) seien viele Internierte zur friedlichen Beschäftigung in der Landwirtschaft übergetreten. Man sehe da und dort die «Rothösler» hemdärmelig mit Schaufel oder Hacke in der Hand.

Titelblatt des Rapports über die Internierten, rechts unten Originalunterschrift von Hans Herzog. Archiv Hansruedi Rohrer

Der Chronist notierte ebenfalls: «In unserem Kanton wurden zur Bewachung und Betreuung 12 Kompanien der Schweizer Armee aus den Bataillonen 21, 52, 63 und 31 aufgeboten. Die fremden Soldaten erhielten nebst Verpflegung und Unterkunft täglich 25 Rappen Sold.» Viele der französischen Soldaten erlagen trotz guter Pflege und gastfreundlicher Gesinnung der Schweizer ihren schweren Leiden, die sie sich durch Erkältung und Entbehrung zugezogen hatten.