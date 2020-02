Grabs will Steuerfuss von 120 auf 110 Prozent senken Der Gemeinderat Grabs beantragt der Bürgerversammlung vom 1. April, den Steuerfuss von heute 120 Prozent auf 110 Prozent zu senken. Das Budget 2020 geht, unter Berücksichtigung der Steuerfussreduktion, von einem Ertragsüberschuss von 231900 Franken aus. 21.02.2020, 16.23 Uhr

Die Grabser werden künftig wohl mehr Geld im Portemonnaie haben, da sie - geht es nach dem Gemeinderat - weniger Steuern zahlen müssen. Christian Beutler, Keystone

(pd) Die Grabser Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Überschuss von 5949704.09 Franken ab. Die Politische Gemeinde Grabs hat als Pilotgemeinde die Umstellung auf das Rechnungsmodell St.Galler Gemeinden (RMSG) im 2017 vollzogen. Die Technischen Betriebe Grabs (TBG) machten diesen Schritt erst auf das Jahr 2019. Die Umstellung im letzten Jahr durch die TBG wirkte sich positiv auf das Ergebnis der Politischen Gemeinde aus, wie die Gemeinde in ihrer Mitteilung schreibt.

Im Jahre 2019 sind 2269886.74 Franken Eigenkapital von der TBG auf die Politische Gemeinde Grabs überführt worden. Dabei handelt es sich um ein einmaliges Ereignis. Zusätzlich erzielte die TBG im Bereich «Strom» einen Gewinn von 1338834.64. Franken. Nach Art. 130 Absatz 1 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2) ist der erwirtschaftete Gewinn, welcher nicht für Reserven benötigt wird, an die Politische Gemeinde abzuliefern. In den letzten Jahren betrug die Ablieferung seitens der TBG an die Politische Gemeinde jeweils 250000 Franken.

Eigenkapital der Gemeinde Grabs beträgt 35 145 868.10 Franken

Die Jahresrechnung 2020, welche zirka Mitte März in gedruckter Form verfügbar sein wird, zeigt – unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Gewinnverwendung und der zwingend vorzunehmenden Reserveveränderungen per 31. Dezember 2019 – ein Eigenkapital von 35145868.10 Franken (2018: CHF 28871628.77), wie die Gemeinde Grabs weiter schreibt. Dieses Anwachsen des Eigenkapitals setzt sich wie folgt zusammen: Zunahme der Spezialfinanzierungen Abfallbeseitigung, Feuerwehr, Abwasser von 10312.12, Zunahme von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit von 140415.90 Franken, Zunahme der Reserve Werterhalt Finanzvermögen von 173807.22 Franken sowie der Einnahmenüberschuss der zweiten Stufe von 5949704.09. Franken.

Senkung des Steuerfusses auf 110 Prozent

Der Gemeinderat Grabs beantragt der Bürgerversammlung vom 1. April, den Steuerfuss von heute 120 Prozent auf 110 Prozent zu senken. Das Budget 2020 geht, unter Berücksichtigung der Steuerfussreduktion, von einem Ertragsüberschuss von 231900 Franken aus.

Der Finanzplan 2021-2023 zeigt zudem auf, dass auch in den Folgejahren bei einem Steuerfuss von 110 Prozent jeweils ein positives Ergebnis erzielt wird, wie die Gemeinde Grabs weiter schreibt.