Bauarbeiten: Umgestaltung der Bushaltestelle Feld

Grabs Umgestaltung der Bushaltestelle Feld: Baustart an der Staatsstrasse ist Montag, 28. Juni. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei halbseitigen Etappen und dauern voraussichtlich bis Oktober. 24.06.2021, 10.43 Uhr

An der Staatsstrasse in Grabs kommt es im Sommer infolge einer Baustelle zu Verkehrsbehinderungen. Hanspeter Schiess

(pd) Am Montag, 28. Juni, starten an der Staatsstrasse in Grabs zwischen der Stockengasse und Stockenhofstrasse die Bauarbeiten für die Umgestaltung der Bushaltestelle Feld mit neuer Fussgängerquerung. Gleichzeitig erneuern die Technischen Betriebe Grabs die Wasserleitungen. Wie das Tiefbauamt des Kantons St. Gallen mitteilt, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Oktober.