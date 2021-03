Grabs Spital Grabs verwandelt sich kurzerhand in eine Tanzfläche für Mitarbeitende Über 100 Mitarbeitende des Spitals Grabs haben gemeinsam an der «Jerusalema Challenge» mitgemacht. Pascal Aggeler 09.03.2021, 14.38 Uhr

Ausgelassen und mit Freude und Begeisterung in den Augen tanzen die Mitarbeitenden des Grabser Spitals.

«Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, zwischendurch auch ein wenig Spass zu haben», schreibt das Spital zum Video. Ob im Fahrstuhl, in der Kantine oder auf dem Helikopterlandeplatz – überall schwingen die Mitarbeitenden ihr Tanzbein. So wird das ganze Spital zur Tanzfläche. Gestärkt werden soll damit der Zusammenhalt der Mitarbeitenden, denn dieser ist besonders wichtig, um die aktuelle Krise zu bewältigen. Auf Anfrage des W&O schreibt das Spital:

«Da wir aufgrund der Corona-Situation keine Teamanlässe durchführen können, haben mehr als 100 Mitarbeitenden im Spital Grabs mit grosser Freude und viel Engagement an der ‹Jerusalema Challenge› teilgenommen.»

Gleichermassen soll das Video für etwas Freude in dieser schweren Zeit sorgen. «Deshalb hoffen wir, dass unser Video nicht nur unseren Mitarbeitenden, sondern auch allen anderen, die es sehen, ein Lächeln ins Gesicht zaubert», heisst es im Statement weiter.

Die Proben und Filmaufnahmen dafür fanden in der Freizeit statt. Ebenfalls hat die Spitalregion RWS eine Lizenzvereinbarung mit Warner Brothers beziehungsweise Sony Music abgeschlossen, damit auch rechtlich alles im grünen Bereich ist.

Der Grundstein wurde von einer Tanzgruppe in Angola gelegt

Das Original-Video der Choreografie zum Lied «Jerusalema» stammt aus Angola. Getanzt von der Tanzgruppe «Fenomenos do Semba» wurde das Lied von Master KG weltberühmt und die «Jerusalema Challenge» war geboren.

Die Tanzgruppe «Fenomenos do Semba» legte mit ihrem Video den Grundstein für die weltweite «Jerusalema Challenge»

Auch die Liechtensteinische Fasnachtsgesellschaft ist mit von der Partie

Die Guggamusiken in Liechtenstein nahmen auch an der «Jerusalema Challenge» teil. Die Tanz-Einlage war Teil einer zwölfstündigen Livesendung der Fasnachtsgesellschaften in Liechtenstein. Da dieses Jahr keine Fasnacht stattfinden konnte, wurde die Fasnacht durch diese Sendung in die eigenen vier Wände gebracht.