Singen half dem Männerchor Grabs über Corona hinweg

In den letzten Wochen wurden die Coronabeschränkungen zuerst schrittweise gelockert, und nun werden sie ganz aufgehoben. Gerade rechtzeitig für das erste grosse Konzert des Männerchors Grabs nach zwei Jahren, das am Samstag, 30. April, stattfindet. Im Evangelischen Kirchgemeindehaus Grabs wird ab 20 Uhr ein Strauss an Schlager-Evergreens zu geniessen sein. «Sierra Madre», «Griechischer Wein», «Aber dich gibt’s nur einmal für mich» oder der Beach-Boys-Klassiker «Barbar‘ Ann» wecken Erinnerungen an vergangene Zeiten. Begleitet werden die Sänger und Dirigent Pius Büchel von Ueli Rutz am Klavier, Hans Köppel moderiert. Nach dem Konzert unterhält Jürg Maurer, der «singende Briefträger vom Grabserberg». Vor dem Konzert kann ab 18.30 Uhr ein feines Nachtessen genossen werden.

Vorverkauf mit Platzreservation ist ab Montag, 4. April, bei Café Bäckerei Mündle in Grabs. Hier sind auch Reservationen fürs Nachtessen möglich. (ts)