Urnenabstimmung Die Gemeinde Grabs senkt die Steuern erneut Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde sagten Ja zur Jahresrechnung 2020 und zum Budget 2021. 11.04.2021, 17.07 Uhr

Blick auf die Gemeinde Grabs, wo am Sonntag die Stimmbürgerschaft eine Steuerfusssenkung genehmigt hat. Bild: PD

(kuc) Der hohe Ertragsüberschuss in der Jahresrechnung 2020 hat die Verantwortlichen der politischen Gemeinde Grabs dazu veranlasst, sich erneut mit der Senkung des Steuerfusses zu befassen. Über Rechnung, Budget 2021 und den Antrag der Steuerfusssenkung auf 105 Prozent stimmten die Grabserinnen und Grabser an der Urne ab.

Bei einer Stimmbeteiligung von 25,3 Prozent sagten 1071 Stimmberechtigte Ja und 102 Nein zur Jahresrechnung der Politischen Gemeinde, der Technischen Betriebe sowie des Betagtenheims Stüdtlihus. Das Budget 2021 mit einer Senkung des Steuerfusses wurde mit 932 Ja gegen 243 Nein gutgeheissen.

Unerwartete Einnahmen bei den Steuern

Budgetiert für das Jahr 2020 war in der politischen Gemeinde Grabs ein Ertragsüberschuss von 231900 Franken. Doch der Rechnungsabschluss ergab ein gewaltiges Plus von über 3,8 Millionen Franken. Zu einem grossen Teil ergibt sich der Überschuss aus dem Ertragskonto Steuern. Unerwartet wurden hier 1,275 Mio. Franken Steuern aus Vorjahren eingenommen. Auch der Anteil Kantonale Steuern liegt um fast eine halbe Million Franken über dem Budget. Zum positiven Ergebnis trugen auch geringere Ausgaben in den Bereichen Sozialhilfe und Asylwesen bei.

Steuerfusssenkung stellt kein Risiko dar

Das Budget 2021 der Gemeinde Grabs weist einen Aufwandüberschuss von 499400 Franken auf. Berücksichtigt in dieser Kalkulation ist bereits die Steuerfusssenkung von 5 Prozent. Gegenüber dem Budget von 2020 sind Mehrausgaben von fast einer Million Franken enthalten. Diese höheren Aufwendungen entstehen wegen drei zusätzlichen Primarklassen, einem provisorischen Doppel-Pavillon im Schulhaus Quader sowie weiteren Zusatzkosten.

Die beantragte Steuerfusssenkung macht insgesamt 675000 Franken aus und stellt, wie die Gemeinde Grabs festhält, in keinster Weise ein Risiko dar. Bereits die Steuerfusssenkungen von 2017, 2018 und 2020 konnten erfolgreich umgesetzt werden, ohne dass irgendwelche Sparmassnahmen zu tätigen.