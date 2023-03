Grabs Schützenbetrieb ohne Einschränkungen durchgeführt An der Delegiertenversammlung des Bezirksschützenverbandes Werdenberg gab es auch Auszeichnungen. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Gewinner der Feldmeisterschaft: (von links) Hardy Schlegel, Marlen Rothenberger, Jürg A. Davatz. Bild: Hansruedi Rohrer

An der von Bezirkspräsidentin Eliane Kaiser geleiteten Delegiertenversammlung wurde am Donnerstagabend im Restaurant Schäfli Rückschau auf das Verbandsjahr 2022 gehalten. Nach zweijährigem Unterbruch könne nun wieder eine ordentliche Versammlung durchgeführt werden, sagte sie. Begrüsst wurden 39 Stimmberechtigte. Gemeinderat Markus Rüdisühli hiess die Gäste in Grabs ebenfalls willkommen und hoffte auf ein Wiedersehen an den verschiedenen Schiessständen in diesem Jahr.

Eine Schweigeminute für die verstorbenen Schützen

Zu Ehren von sieben verstorbenen Schützen gab es eine Schweigeminute. Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Gewinn von 1858 Franken ab. Der Mitgliederbeitrag wurde belassen. Die verschiedenen vorliegenden Jahresberichte der Ressortleiter konnten ohne Diskussion genehmigt werden. In ihrem Bericht schreibt Bezirkspräsidentin Eliane Kaiser, dass die Delegiertenversammlung im letzten Jahr nochmals schriftlich durchgeführt wurde, dass sich der Rest des Jahres jedoch wieder einigermassen normal entwickelte.

Der Schiessbetrieb ging 2022 weitestgehend ohne Einschränkungen über die Bühne. Der Bezirksschützenverband besteht aus zehn Vereinen mit 669 Schützen und Schützinnen. Davon besitzen 265 eine Lizenz. Die Mitgliederzahl ist um 36 Schützen gesunken.

Mit einem Präsent geehrt wurden die Gewinner der Feldmeisterschaft (FM) 2022: Hardy Schlegel, Schützenverein Wart-au, 6. FM (300 Meter); Marlen Rothenberger, Schützengesellschaft Buchs-Räfis, 4. FM (300 Meter); Jürg A. Davatz, Pistolen-Schützen Liechtenstein, 4. FM (25/50Meter). Zu erwähnen gilt es noch die (an der Versammlung nicht anwesenden) Gewinner der 5. FM, nämlich Kurt Rüeger und Heinz Maag, beide Schützengesellschaft Buchs-Räfis.

Viel Zeit in die Nachwuchsförderung investiert

Der Bezirksjungschützenchef Gregory Kaiser konnte die besten Jugendlichen und Jungschützen auszeichnen, welche an der jeweiligen Bezirks-Jahreskonkurrenz teilnahmen. Für diesen Wettkampf zählen die Resultate vom Hauptschiessen, Wettschiessen, Bundesprogramm und Feldschiessen. 22 Jugendliche traten zu dieser Konkurrenz an. Lukas Wenk, SV Sennwald; Florian Hegelbach, SG Buchs-Räfis und Holly Zweidler, SV Grabs, erhielten die Auszeichnung.

Bei den Jungschützen gab es 39 Teilnehmende, 34 schossen dabei das ganze Programm. Ausgezeichnet wurden Simon Lenherr und Timon Bartholet, beide Tell Gams, sowie Mirco Battilana, SV Wartau (an der Versammlung abwesend). «Gute Leistungen können nur erreicht werden dank intensiver Betreuung durch die Jungschützenleiter und die zahlreichen freiwilligen Helfer, welche das ganze Jahr über viel Zeit in die Förderung des Nachwuchses investieren», hielt Gregory Kaiser fest.

Bezirkspräsidentin Eliane Kaiser machte darauf aufmerksam, dass die nächste Delegiertenversammlung im Jahr 2024 ihre letzte sein werde.

