Schafschau 2021: Lisa ist Miss Grabs, Lampert ist Mister Grabs

Grabs Schafschau: Lisa von Walter Eggenberger ist Miss Grabs, Pionier von Marc Lampert ist Mister Grabs

Ein Fest für die Schäflerfamilie: Miss und Mister Grabs bei den Schafen sind bestimmt, das Treffen fand beim Stall Höhi am Binnenkanal in Grabs statt.

Adi Lippuner 09.10.2021, 12.00 Uhr

Siegerinnen beim Mutter-Tochter-Wettbewerb, Ofelia mit Jeaninne Eggenberger (Tochter, links) und Bettina Eggenberger mit Mutter Mägi. Bild: Adi Lippuner

In der Regel treffen sich die Mitglieder des Schafzuchtvereins Grabs auf dem Marktplatz, um ihre Tiere von den Experten bewerten zu lassen. Doch die aktuelle Situation veranlasste die Verantwortlichen, ihr Treffen auf die Schäflerfamilie zu beschränken. So fand am Freitag bei strahlendem Herbstwetter die Schau beim Stall Höhi der Familie Eggenberger statt.

«Wir haben hier keine einfach Aufgabe, gilt es doch, gut gesömmerte Tiere mit einem hervorragenden Wollkleid zu bewerten,» so Experte Martin Keller, Buchs.