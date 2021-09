Grabs Pfarrer Burkhard Gantenbein wurde vor 100 Jahren zum Ehrendoktor ernannt Vor hundert Jahren würdigte die Universität Wien das Schaffen von Pfarrer Burkhard Gantenbein (1860 – 1942). Der Geehrte wuchs in seiner Heimatgemeinde Grabs auf. Die Verleihung des Doktortitels ehrenhalber erfolgte für seinen unermüdlichen Einsatz zur Besserstellung der reformierten Bevölkerung in Österreich. Peter Eggenberger 08.09.2021, 09.46 Uhr

Der von 1911 bis 1940 in Reute AR tätige Pfarrer mit Grabser Wurzeln, Burkhard Gantenbein-Vetsch, wurde vor 100 Jahren von der Universität Wien zum Doktor ehrenhalber ernannt. Bild: Archiv Peter Eggenberger

In Grabs aufgewachsen, erlebte er in seinem Heimatdorf die Blütezeit der Stickerei. Viele seiner Kameraden waren Fädlerbuben und wurden später Sticker. Dieser Weg erwies sich für Burkhard Gantenbein ungeeignet, fühlte er sich doch schon früh zum kirchlichen Leben hingezogen. Deshalb wurde der feingliedrige Knabe von seinen Mitschülern boshaft «Kirchenschmecker» genannt. Grund war sein grosses Interesse für Kirchen, Orgeln, Turmuhren, Glocken und feierliche Gottesdienste. Später wurde ihm der Besuch der Kantonsschule St. Gallen und anschliessend ein Theologiestudium ermöglicht.

Erste Pfarrstelle im Bündnerland

1890 trat er seine erste Pfarrstelle im bündnerischen Tschiertschen-Praden an. Hier kam seine soziale Gesinnung voll zum Tragen, setzte er sich doch tatkräftig für Menschen auf der Schattenseite des Lebens ein. Für Arme, Kranke, Alkoholabhängige und entlassende Sträflinge wurde er zur wichtigen, regional tätigen Vertrauensperson. 1911 liess er sich in die kleine, hoch über dem Rheintal gelegene Gemeinde Reute wählen.

Einsatz für Evangelische in Österreich

Nebst seiner pfarramtlichen Tätigkeit engagierte er sich für die Evangelischen in Österreich, und mit verschiedensten Aktionen suchte er deren Los im katholisch geprägten Land zu verbessern. Von 1904 bis 1938 präsidierte Gantenbein den Schweizerischen Verein für die Evangelischen in Österreich, der regelmässig finanzielle Zuwendungen für Kirchgemeinden im östlichen Nachbarland tätigte. Für seine grossen Verdienste wurde er 1921 von der evangelischen Fakultät der Universität Wien zum Ehrendoktor ernannt.

Kirchenchorgründer und Schulpräsident

Als unermüdlicher Schaffer gründete Pfarrer Gantenbein 1915 in seiner Gemeinde den Kirchenchor und später den Abstinentenverein. Weiter rief er die Sonntagsschulen ins Leben, und der Einsatz für Arme und Kranke in der Gemeinde waren für ihn auch jetzt selbstverständlich. Während fast drei Jahrzehnten amtete er überdies als Schulpräsident. Im Alter von achtzig Jahren trat er 1940 zurück, und im gleichen Jahr verstarb seine ebenfalls aus Grabs stammende Gattin Rosa, geborene Vetsch. Der beliebte Ortspfarrer blieb in Reute wohnhaft, und hier wurde er im März 1942 vom Tod ereilt.