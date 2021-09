Helvetikett AG vorgestellt: Neue Marke im Etikettendruck

Grabs Neue Marke vorgestellt: Der Bereich Etikettendruck der Pago AG in Grabs wird zur Helvetikett AG. Die Marke Helvetikett ist strategisch entwickelt und basiert auf den Kernwerten des Unternehmens: Swissness, Innovation, Erfahrung, Technik, Leistung, Kundenorientierung und attraktiver Arbeitgeber. 03.09.2021, 10.23 Uhr

Der Etikettendruck der Pago AG in Grabs wird künftig Helvetikett AG heissen. PD

Ende Juni unterzeichnete die Pago AG eine Vereinbarung mit mehreren Führungskräften über den Verkauf von Betriebsteilen am Standort Grabs. Der Geschäftsbereich Etikettendruck inklusive der Stabsabteilungen wurde bekanntlich an die neuen Eigentümer in Form eines Management-Buy-outs (MBO) übergeben (der W&O berichtete).