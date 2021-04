Grabs Nachfolgelösung bei der Elektronikfirma OEG AG sichert Standort in der Region Die Elektronik-Herstellerin OEG AG steht seit Januar unter einer neuen Führung. Nach sorgfältiger Planung übernehmen die beiden Glarner Darko Jokic und Fabio Devescovi die strategische und operative Leitung der Firma. 07.04.2021, 17.27 Uhr

Fabio Devescovi, Verkauf & Marketing, Martin Obi, Entwicklung & Reparaturen, Darko Jokic, Geschäftsführung, Ruedi Graf, ehemaliger Geschäftsführer. Bild: Armando Bianco

(pd) Die beiden heutigen Inhaber, Martin Obi und Ruedi Graf, haben altershalber eine Nachfolge gesucht. «Unsere Vorstellung war es, junge und motivierte Nachfolger zu finden, welche mit dem Unternehmen erfolgreich in das neue Jahrzehnt starten. Uns war es wichtig, den Standort in Grabs mit allen Mitarbeitern zu sichern», sagt Ruedi Graf. «Ich habe die OEG AG zusammen mit Ruedi Graf über die letzten 40 Jahre aufgebaut. Es war mir ein grosses Anliegen, dass das Unternehmen in gute Hände kommt. Ich bin überzeugt, dass wir mit den zwei neuen Inhabern aus dem Glarnerland die richtige Wahl getroffen haben», ergänzt Martin Obi.

Ziel ist es, schweizweit der schnellste Elektronikfertiger zu sein

Die neuen Inhaber sind voller Tatendrang und werden die partnerschaftlichen Beziehungen mit den Kunden der OEG AG weiter stärken.

Am Standort in Grabs arbeiten zehn Mitarbeitende, von denen die meisten über 20 Jahre im Unternehmen sind. «Wir haben hier hervorragende Spezialisten und einen modernen Maschinenpark. Der Standort in Grabs bietet genügend Platz für einen weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten. Unser Ziel ist es, schweizweit der schnellste Elektronikfertiger zu sein», sagt Darko Jokic, welcher seit dem 1. Januar die Geschäftsführung in seinen Händen hat. Die Hauptkompetenzen der OEG AG liegen bei kleinen und mittleren Serien sowie die Prototypenfertigung.

Zwei Bereiche sollen weiter ausgebaut werden

«Wir werden die Bereiche Entwicklung und Instandhaltung als verlässlicher Partner weiter ausbauen», so Fabio Devescovi. Er hat den Bereich Marketing und Verkauf bei der alteingesessenen Grabser Firma übernommen.

Ruedi Graf wird nach der Übergangszeit den Ruhestand antreten, während Martin Obi weiterhin im Unternehmen in der Entwicklung tätig bleibt. «Wir freuen uns sehr, dass Martin Obi mit seinem jahrelangen Fachwissen dem Unternehmen erhalten bleibt», so der neue Geschäftsführer.