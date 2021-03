Grabs Nach sieben Jahren Gartenarbeit im Herzen von Grabs ist Schluss: Der Verein Äggerli wird aufgelöst Eine Auflösung des Vereins hat sich an der letzten Hauptversammlung nicht abgezeichnet. Dennoch bleibt nur noch das Projekt Gartenkind bestehen. Robert Kucera 29.03.2021, 05.00 Uhr

Das Projekt Gartenkinder bleibt den Grabsern erhalten, doch der Verein Äggerli löst sich dieses Jahr auf. Bild: PD

«Eigentlich lief es gut. Wir hatten bis zu 20 Kindern und genügend Gartenfachleute, die gerne Zeit für eine Horde fröhlicher Kinder investierten», berichtet Jürg Eggenberger, Vorstandsmitglied vom Verein Äggerli, von den letzten Jahren. Eine Auflösung des Vereins habe sich an der letzten Hauptversammlung (31. Januar 2020) überhaupt nicht abgezeichnet. Die Versammlung hielt fest, dass man in den kommenden Monaten für den Betrieb auf der Brache nach neuen Mitgestalterinnen und Mitgestalter suchen. «Bis heute haben wir keine Nachfolger gefunden», sagt Eggenberger.

Der Verein Äggerli zieht nun die Konsequenzen und wird aufgelöst. Doch nicht mit Trauer und Bitterkeit. Sondern mit einem Gartenfest an der Vorderdorfstrasse. Am 8. Mai möchte man mit allen Beteiligten, Freunden und Interessierten die schönen Gartenjahre von 2014 bis 2021 Revue passieren lassen. Es wird die letzte Versammlung des Vereins sein.

«Einfach gemuesisch» setzt Projekt Gartenkind fort

«Es tut nicht weh», hält Jürg Eggenberger fest. Er orientiert sich an die positive Entwicklung und die schönen Momente im Garten statt an den Schlussstrich des Vereins. Dass der Vorstand und die Gartenfachleute die Auflösung des Vereins entspannt angehen können, hat einen guten Grund: Das Projekt Gartenkind wird vom Grabser Verein Einfach gemuesisch fortgesetzt. Das Thema Garten und das Engagement, allen Interessierten die Leidenschaft des Arbeitens im Beet zu ver- mitteln sowie Kindern den Kreislauf der Natur zu veranschaulichen, verschwindet also nicht aus Grabs. Äggerli hat eine gute Saat ausgelegt. Denn die Begeisterung hält an.

Wie Eggenberger betont, sei «Einfach gemuesisch» nie ein Konkurrent gewesen: «Es war ein Miteinander und wir haben uns ausgetauscht.» Gemeinsam habe man das Thema Garten vorangetrieben und versucht, die eigene Faszination auf die Kinder zu übertragen.

Mit dem Alter schwindet der Reiz des Gartens

Blickt Jürg Eggenberger auf das Projekt Gartenkind zurück, macht er einen Peak vor drei Jahren aus. Nach diesem Höhepunkt liess das Interesse merklich nach. Der Verein hat zu den besten Zeiten mit zahlreichen gartenaffinen Eltern zusammenarbeiten dürfen, die ihrem Nachwuchs die Natur auf diese Weise näherbringen wollten. Doch mit dem Alter wird es immer schwerer, Kinder für den Garten zu begeistern. Dies weiss der in Zürich wohnhafte Eggenberger aus eigener Erfahrung. Der Unterschied zwischen Stadt und Land gibt es in diesem Zusammenhang nicht. Eggenberger sagt:

«Das Projekt Garten ist ideal für Kinder von der 2. bis zur 4 Klasse. Wobei sich schon in der 4. Klasse die Interessen der Kinder stark verändern.»

Dass nach diesem Peak der Niedergang erfolgte, sieht Eggenberger durchaus auch selbstkritisch: «Wir haben wohl zu wenig Werbung gemacht.» Doch er sagt dies ohne Groll. Zumal die Gartenleidenschaft in der Gemeinde Grabs auf fruchtbaren Boden trifft. Eggenberger nennt gerne das Beispiel eines der ersten Grabser Gartenkinder: Sieben Jahre später frönt dieses nun als junger Erwachsener der Gartenarbeit bei sich zu Hause.