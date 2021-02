Mit 80 Operationen im Jahr 2021 will das Spital Grabs der Fettleibigkeit seiner Patienten zu Leibe rücken

Jeder Zehnte ist fettleibig. Dank dem neuen Angebot am Spital Grabs könnten es in Zukunft weniger sein. Im Spital Grabs wird neu Adipositaschirurgie angeboten, so zum Beispiel Magenbypassoperationen.