Männerchor Grabs: Konzert mit Schlager-Evergreens

Grabs Konzert des Männerchors Grabs: 17 Schlager-Evergreens wecken Erinnerungen an längst vergangene Zeiten Der Männerchor begeisterte mit einer bunten Palette von Schlager-Evergreens an seinem Konzert in Grabs. Hanspeter Thurnherr 02.05.2022, 05.00 Uhr

Die Sänger unter der Leitung von Pius Büchel liessen das Publikum ihre Freude am Singen bei jedem Lied spüren. Bild: Hanspeter Thurnherr

Die Freude des Männerchors nach der langen Corona-Pause endlich wieder vor rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörern singen zu dürfen, war in jeder Phase des Konzertes spürbar.

Das Programm mit 17 Schlager-Evergreens weckte beim Publikum dank seiner Vielseitigkeit zahlreiche Erinnerungen an längst vergangene Zeiten – und wohl auch an die eigene Jugend. Für die besondere musikalische Untermalung sorgten Ueli Rutz am Klavier sowie Hans Köppel abwechselnd am Bass, an der Mandoline, Gitarre oder Mundharmonika.

Mit gekonnter, aber stets dezenter Begleitung legten sie den tönenden Boden, auf dem sich der Gesang des Chores emporschwingen konnte. Swingend und mit witzigem Text rissen sie zwischendurch im Duo die Zuhörer mit «Hallo, kleines Fräulein» mit. Zusätzlich als Moderator führte Hans Köppel in seiner bekannten Art mit Witzen, Anekdoten, lustigen Zitaten und Sprüchen durchs Programm.

Romantisch, beschwingt und humorvoll

Schon der Auftakt mit «Spiel mir eine alte Melodie» aus dem Jahr 1952 wies die Richtung und liess den Chor anschliessend verkünden: «Junge, die Welt ist schön». Emotionen weckte auch das bekannte «Aber dich gibt’s nur einmal für mich», das Dirigent Pius Büchel selber für den Chor bearbeitet hatte. Romantische Stücke wie «Sierra Madre del Sur» wechselten auch in der Folge mit beschwingten und humorvollen Schlagern wie «Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt».

Besonders viele Lacher hatte das Sängertrio mit «Der Meier, der Lehmann und ii» auf seiner Seite. Aber nicht nur deutschsprachige Schlager bot der Chor. «Barbar`Ann» (Solist Christian Lippuner) von den Beach Boys oder das in der Originalsprache Griechisch gesungene «Eleni» seien als Beispiele genannt. Mit «Junger Adler» fehlte selbst ein Countrysong nicht.

Pius Büchels Soloauftritt als Höhepunkt

Eine ruhige, nachdenkliche ­Stimmung erzeugte der Chor im a-cappella gesungenen Hit «Weit, weit weg» von Hubert von Goisern. Ein Oktett aus Chorsängern zeigte sich sprachgewandt und gab den Schlager «Wenn die Sonne erwacht in den Bergen» in Deutsch, Englisch und Französisch zum Besten. Höhepunkt war aber zweifelsohne der Solo-Auftritt von Dirigent Pius Büchel. Mit seiner eindrucksvollen Stimme und Musikalität zog er mit «Man müsste nochmals zwanzig sein» buchstäblich alle im vollen Saal in seinen Bann.

Einen würdigen und pas­senden Schlusspunkt setzten die Männerchörler mit «Dankeschön und auf Wiedersehn», bevor sie in der Zugabe «Am Morga am zwei» mit einem musikalischen Augenzwinkern vor den Folgen einer langen Nacht warnten. Kurz: Der gelungene Abend weckte Lust auf weitere Auftritte des Männerchors, was in den nächsten Monaten hoffentlich nicht mehr an Corona scheitern wird.