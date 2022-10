Drei Grabser Kulturschaffende präsentierten ihre schönsten Werke

Grabs Herzblut im Tätschdachhaus: Kulturkommission Grabs organisiert Ausstellung dreier Kulturschaffender Drei Kulturschaffende zeigten ihre schönsten Werke an einer Ausstellung der Kulturkommission Grabs. «Grabser Herzblut» lautet der Titel ihrer Ausstellung. Hansruedi Rohrer 31.10.2022, 05.00 Uhr

Gertrud Künzler-Keel, Peter Vetach und Jasmine Wettler (von links) präsentierten ihre schönsten Werke Bild: Hansruedi Rohrer

Die Kulturkommission Grabs organisierte am vergangenen Wochenende im Tätschdachhaus gegenüber dem Rathaus eine Ausstellung dreier Kulturschaffender. Die Objekte kamen an den drei Tagen in den Räumlichkeiten des alten Holzhauses besonders gut zur Geltung.