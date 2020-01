Grabs hat mit Katrin Vetsch eine neue Jasskönigin

268 Jasserinnen und Jasser spielen um den Grabser «Königstitel»

Am Freitag, 4.Januar 2019, haben sehr viele Grabserinnen und Grabser und solche, die in Grabs arbeiten, an der Jubiläums-Jassmeisterschaft teilgenommen. Zum 10.Mal wurde sie vom Männerchor organisiert, insgesamt war es die 35.Austragung. Jasskönig wurde Heini Gantenbein, die Mannschaftswertung gewann der Jassverein Kuhnenboden.