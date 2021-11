Drei weitere Bauetappen am Spital Grabs bis ins Jahr 2030 geplant

Grabs Für ein topmodernes Spital: Drei weitere Bauetappen bis ins Jahr 2030 Seit dem 17. November und noch bis am 30. November liegt auf der Gemeinde Grabs das Baugesuch der Spitalanlagengesellschaft Spitalregion RWS zum Umbau und Erweiterung Notfall und Ambulatorium am Spital Grabs auf. Am Spital Grabs sind ab Herbst 2022 umfangreiche Veränderungen im baulichen Bereich geplant. Armando Bianco Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.02 Uhr

Spitalmedizinische Grundversorgung auf höchstem Niveau: Das Spital Grabs wird in den nächsten Jahren weitere bauliche Veränderungen erfahren. Bild: Archiv

«Sofern das Baugesuch ohne Einsprache bewilligt wird, beginnt der erste Rückbau im Herbst 2022», so Roland Rubin, Leiter Betrieb & Organisation und Verwaltungsratspräsident der Spitalanlagengesellschaft, auf Anfrage des «Werdenberger & Obertoggenburger». Das wäre dann der Startschuss für die Bauetappen 2 bis 4.

Die Kosten werden derzeit noch ermittelt

Eigentlich wollte man mit der Bauetappe 2 bereits diesen Herbst beginnen, die Terminierung und Planung des Neubaus Grabs musste auf Basis der neu definierten kantonalen Spitalstrategie (Kantonsratsbeschluss vom November 2020) jedoch angepasst werden. Das Ende der Bautätigkeiten rückt nun um rund drei Jahre nach hinten, anstatt Ende 2026 ist das Ende der vierten und letzten Bauetappe auf 2029 oder 2030 geplant, wie Roland Rubin weiter sagt. Die Kosten der auf die neue Strategie angepassten Bauprojekte werden derzeit noch ermittelt.

Wenn die Wege besonders lang werden...

Mit Beginn der Bauetappe 2 ist vorgesehen, die Gebäudeteile C West und Süd im bestehenden Spital abzubrechen, um Platz für den Neubauteil West zu schaffen. Was danach folgt, sind die Bauetappen 3 und 4; diese mussten ebenfalls vollständig neu geplant werden. Dazu Roland Rubin:

«Ein Rückbau der Gebäude A+B sowie des Notfall-Provisoriums ist momentan nicht mehr vorgesehen. Die Gebäude werden mittelfristig weiter genutzt.»

Gemäss Zeitplan zuerst angesetzt ist der Abbruch des Gebäudeteils C Ost im bestehenden Spital, um Platz für den Neubauteil Mitte zu schaffen. Die letzte Bauphase wird allgemein eine besondere Herausforderung, denn dann sind die Wege zwischen dem Alt- und Neubau besonders lang.

«Die Radiologie kann in den aktuellen Räumlichkeiten den gesamten Leistungsumfang abdecken. Die neuen Radiologieräumlichkeiten im Neubau werden zirka 2025 bezugsbereit sein», so Roland Rubin weiter.

Einschränkungen reduzieren für die Patientinnen und Patienten

Für die enormen logistischen Herausforderungen im laufenden Grabser Spitalbetrieb (Bautätigkeiten und Umzüge) wurde eine Projektgruppe gegründet. Dies wird vom Fachbereich Betrieb & Organisation in Absprache mit den Kernbereichen gesteuert. Wie in der ersten Bauetappe werden die Einschränkungen für die Patientinnen und Patienten in den weiteren Bauphasen auf ein Minimum reduziert.

Alt Kantonsrat Paravizin legte 1896 den Grundstein

Mit dem Bezug des Neubaus Mitte September 2020 bzw. dem Ende der Bauetappe 1 wurde ein wichtiger Meilenstein für das Spital Grabs geschaffen. Das neue Spital wird die spitalmedizinische Grundversorgung auf höchstem Niveau für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen. Damit schliesst man an die stetigen Bestrebungen an, welche alt Kantonsrat Paravizin Hilty bereits 1896 bei der Schaffung der Grundlage für ein Spital in Grabs durch sein Testament hinterlassen hat.