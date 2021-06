Grabs Es wird immer enger: Das Schwimmbad Lukashaus Grabs soll saniert und ab dem Schuljahr 2022/23 wieder für den Unterricht benutzt werden Der Gemeinderat hat einem Antrag des Schulrates zugestimmt, welcher auf die Sanierung des Schwimmbades im Lukashaus abzielt. Die notwendige Sanierung des Lukashausbades «so schnell wie möglich, möglichst schon auf Beginn des Schuljahres 2022/23», efolgen.

18.06.2021, 14.41 Uhr

In Grabs wünscht man sich, dass im Lukashaus-Hallenbad ab dem Schuljahr 2022/23 wieder Schwimmunterricht stattfindet. Bild: PD

(AB) Angesichts der seit mehreren Jahren latent knappen Schwimmflächen (der W&O berichtete) befürwortet der Schulrat aus heutiger Sicht die Sanierung des Lukashausbades «so schnell wie möglich, möglichst schon auf Beginn des Schuljahres 2022/23», heisst in den aktuellen Ratsmitteilung der Gemeinde Grabs.



Dennoch bestehe nach wie vor ein Teil­bedarf an externen Schwimmbädern. Der Gemeinderat hat nun den Grundsatzentscheid gefällt, zu prüfen, ob das Hallenbad Lukashaus auf das Schuljahr 2022/23 dem Schulbetrieb und weiteren Verwendungszwecken (Therapieschwimmen, Nutzung durch Öffentlichkeit, Babyschwimmen, Schwangerschaftsschwimmen usw.) zur Verfügung gestellt werden könnte.

Kein Stress und weniger Carfahrten

Es werden nun Detailabklärungen mit der Stiftung Lukashaus getätigt, sodass die genauen Investitions- und Betriebskosten eruiert werden können. «Das Lukashausbad wäre angesichts der veränderten Situation für die Schule Grabs eine Wohltat: weniger Stress, keine Carfahrten, weniger Zeitverlust usw. Wirtschaftlich werden zwar die Pro-Kopf-Kosten immer höher sein, als wenn ein regionales Bad benutzt wird», heisst in den Mitteilung weiter. Jenes aber stehe in weiter Ferne und die Schwimmnutzungszeiten werden jedes Jahr weniger, was die Einhaltung des Lehrplans erschwere

In Buchs und Eschen wird es immer schwieriger





Bis zum Schuljahr 2014 wurde im Lukashausbad bekanntlich Schwimmunterricht angeboten. Als eine Sanierung anstand, wurde der Schwimmunterricht ab Schuljahr 2015 in externe Schwimmbäder verlegt und zugleich nur noch Schwimmunterricht bis zur 4. Klasse angeboten. Der neueste Schwimmplan zeige nun, dass es immer schwieriger wird, alle Klassen vom 2. Kindergarten bis zur 4. Klasse in den Hallenbädern Buchs und Eschen unterzubringen.

Auf das neue Schuljahr 2021/22 hat die Schule Grabs zwar wieder Schwimmzeiten in den Hallenbädern Buchs und Eschen erhalten. «Die Schwimmzeiten vermögen jedoch nicht mehr zu überzeugen, da sie einerseits zu Stauzeiten nach Eschen führen und andererseits zu Randzeiten angesetzt werden müssen, die einen Stundenplan extrem erschweren bis fast verunmöglichen.

«Nicht mehr im notwendigen Rahmen»

Voraussichtlich können in einem Jahr die Schwimmzeiten vom 2. Kindergarten bis zur 4. Klasse für die Grabser Kinder nicht mehr im notwendigen Rahmen zur Verfügung gestellt werden», betont der Gemeinderat weiter. Das hat nun zu den Überlegungen mit der Sanierung des Schwimmbades im Lukashaus geführt.