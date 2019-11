In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend ist je in ein Einfamilienhaus in Grabs und in Lüchingen eingebrochen worden.

Grabs: Einbrecher schlugen ein Fenster und plünderten ein Einfamilienhaus

Einbrecher haben wieder Saisen. (Symbolbild Kapo SG)

(wo) Im Grist in Grabs wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft gelangte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei durch das Einschlagen eines Fensters ins Haus. Dort durchsuchte sie sämtliche Räume und flüchtete anschliessend mit dem Deliktsgut in noch unbekannter Höhe.

Am Lahmernweg in Lüchingen brach eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus ein. Sie wuchtete ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung.