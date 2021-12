Nach Video: Spital Grabs kontert happige Vorwürfe von Skeptikern

Grabs «Dreist und unverschämt»: Spital Grabs kontert nach Video aus der Intensivstation happige Vorwürfe von Skeptikern Das Spital Grabs hat am Freitag ein berührendes Video veröffentlicht, das einen Einblick in den momentan sehr herausfordernden Alltag auf der Intensivpflege zeigt. Skeptiker behaupten, das Video sei ein Fake, die Mitarbeiter für ihre Aussagen bezahlt, der Inhalt ein Gehirnwaschprogramm. Die Spitalverantwortlichen sind schockiert. Armando Bianco Jetzt kommentieren 06.12.2021, 14.58 Uhr

Blick in die Intensivstation im Spital Grabs. Bild: Screenshot Youtube

Das Video aus der Intensivstation am Spital Grabs hat am Freitag für viel Aufsehen gesorgt. Es zeigt den momentan sehr anspruchsvollen Alltag des Pflegepersonals. In den sozialen Medien wurden die Verantwortlichen von einzelnen Personen mit umgehend happigen Vorwürfen eingedeckt.

«Dass da behauptet wird, unsere Mitarbeiterschaft in dem Video würde lügen, ist einfach nur unverschämt und dreist», sagt Andrea Bachmann, Kommunikationsverantwortliche.

«Wir haben keinen Betten und kein Personal abgebaut»

Vorweg: Die grosse Mehrheit der Kommentare zu dem Video äussern grosse Dankbarkeit und Respekt vor dem aufopfernden Einsatz des Pflegepersonals zu Gunsten schwer erkrankter Covid-Patienten auf einer voll belegten Intensivstation. Andrea Bachmann dazu:

«Mit dem Video zeigen wir, wie die Realität momentan auf der Intensivstation ist, auf der hauptsächlich ungeimpfte Covid-Infizierte liegen. Die Belastung des Personals ist zeitlich und psychisch enorm.»

Um nicht mit ungerechtfertigten und schamlosen Vorwürfen belastet zu werden, hätten sich einige Angestellte privat aus den sozialen Medien zurückgezogen.

Was sagt sie zu den jüngst auftauchenden Vorwürfen von Skeptikern, dass man selbst schuld sei wegen der hohen Belastung auf der Intensivstation, weil man Betten und Personal abgebaut habe in den vergangenen Jahren?

«Im Spital Grabs wurden keine Betten und kein Personal abgebaut, auf der Intensivstation schon gar nicht. Wenn aber kein hochspezialisiertes Intensivpflegepersonal verfügbar ist, kann man auch nicht mehr Betten betreiben.»

Wegen Personalmangel könne man in Zeiten wie jetzt auch nicht einfach die Kapazität erweitern. Zwar habe man im vergangenen Jahr die Zahl der Intensivbetten in Grabs temporär hochgefahren, was aber nur möglich gewesen sei, indem der Operationsbetrieb massiv eingeschränkt beziehungsweise Operationen nach Möglichkeit verschoben wurden.

Die momentane Zeit ist für das Pflegepersonal enorm herausfordernd. Bild: Screenshot Youtube

Kein Virus und keine Krankheit führten zu so einer Überlastung

Einmal mehr wird seitens der Spitalregion betont, dass 90 Prozent der Covid-Patienten im Spital und auf der Intensivstation ungeimpft seien. Deshalb lässt sich auch den Vorwurf eines Skeptikers nicht gelten, es herrsche ein «unerträglicher Krankheitsrassismus». «Natürlich zählen alle Erkrankungen und Viren, aber wegen keiner Grippewelle oder Krankheit in den vergangenen Jahren waren die Intensivstationen dermassen überlastet, wie sie es wegen Corona sind», so Andrea Bachmann.

