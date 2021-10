Grabs Die Viehschau-Saison geht zu Ende: Shakira ist neue «Miss Grabs» – eine «Miss Werdenberg» gibt es dieses Jahr nicht Tiere aus den Ställen von Werner Eggenberger und Ueli Zogg waren an der Viehschau Grabs besonders erfolgreich. Eine «Miss Werdenberg», die üblicherweise jeweils in Grabs aus allen Werdenberger Missen auserkoren wurde, gibt es in diesem Jahr nicht. Dies, weil in Buchs und Sennwald die Viehschauen aufgrund der coronabedingten Bestimmungen abgesagt wurden. Corinne Hanselmann 23.10.2021, 05.00 Uhr

Dem morgendlichen Auftrieb durch Grabs wohnten viele Schaulustige bei. Bild: Corinne Hanselmann Vor Schaubeginn gab es den letzten Schliff. Rund 400 Tiere von 21 Betrieben nahmen teil. Geselliges Beisammensein an der Viehschau. Am Vormittag kamen einige Landwirte mit ihren Tieren zu Fuss zum Marktplatz. Auch Munis wurden gezeigt. Rund 400 Tiere waren auf Platz. Die sennisch auffahrenden Bauernfamilien sind stets ein Anziehungspunkt für das Publikum.

Mit der Viehschau in Grabs ging die Saison in der W&O-Region zu Ende. Nach einem Jahr Unterbruch traf sich am Freitag wieder Jung und Alt an der Viehschau auf dem Marktplatz. Ein besonderer Anziehungspunkt waren einmal mehr die Bauernfamilien, die sennisch und mit Glocken zum Marktplatz auffuhren.

«Wir von der politischen Gemeinde sind sehr froh, dass die Viehschau wieder stattfinden kann», so Gemeindepräsident Niklaus Lippuner gegenüber dem W&O. Die Viehschau sei «der» kulturelle Anlass in Grabs und für Landwirte wie auch die sonstige Bevölkerung sehr wertvoll.

Kuh aus demselben Stall löst bisherige «Miss» ab

Nachdem die Experten am Vormittag die Abteilungen bewerteten, wurden am Nachmittag im Präsentationsring Spezialpreise vergeben. Vorgeführt wurden unter anderem die Fitness-Kühe. Hierbei geht es um die inneren Werte, also wie viel Milch das Tier gibt, wie deren Gehalt ist und wie gut die Fruchtbarkeit ist. Gewonnen hat Kuh Hanna, die pro Laktation knapp 9000 kg Milch gibt und eine bisherige Lebensleistung von rund 56'000 kg aufweist. Sie gehört Werner Eggenberger, Kuhnenboden.

Kuh Shakira von Werner Eggenberger, Kuhnenboden, wurde nicht nur «Miss Grabs». Bild: Corinne Hanselmann

Ein weiteres Tier desselben Besitzers, nämlich die Lennox-Tochter Teneriffa, gewann den Schöneuterpreis der jüngeren Kühe. Auch der Schöneuterpreis der Älteren ging an Werner Eggenberger, nämlich an Shakira, eine Biver-Tochter.

Diese Kuh durfte sich auch beim Höhepunkt des Tages, der Wahl der «Miss Grabs», als Siegerin feiern lassen. «Die Freude ist sehr gross und dieser Erfolg ist nicht selbstverständlich», sagte Peter Eggenberger, Sohn von Werner Eggenberger, nach der «Miss»-Wahl gegenüber dem W&O.

«Wenn man Erfolg haben darf, sollte man sich daran freuen und es geniessen.»

«Miss Original Braunvieh» Rina von Christian Gantenbein, Amasis.

Den Titel der «Miss Original Braunvieh» gewann Rina von Christian Gantenbein, Amasis.

Mutter-Tochter-Gespann und Rind aus gleichem Stall

Hortensia und Hedy von Ueli Zogg: Siegerinnen im Mutter-Tochter-Wettbewerb.

Um die «Kühe der Zukunft» ging es bei der Wahl des Rinderchampions. Siegerin ist Helena, eine zwei Jahre alte Glenwood-Tochter von Ueli Zogg, Eggli. Er war mit Hortensia und Hedy auch siegreich im Mutter-Tochter-Wettbewerb.