Hans Eggenberger fotografiert Natur der Gemeinde Grabs

Grabs Die Natur der Gemeinde fotografiert: Hans Eggenberger zeigt «Limerick in Bildform» Zwei Jahre lang fotografierte Hans Eggenberger täglich die Natur von Grabs und der Umgebung. Was daraus entstanden ist, zeigt er nun in der Werdenberger Galerie «L33». Katja Wohlwend 31.01.2023, 05.00 Uhr

Mit der Eröffnungsrede erklärte Hans Eggenberger, wie die Fotos entstanden sind. Bild: Katja Wohlwend

Am vergangenen Samstag wurde in der Werdenberger Galerie «L33» eine Ausstellung des Künstlers Hans Eggenberger mit dem Titel «Limerick in Bildform» eröffnet. Bis zum 25. Februar werden nicht etwa Fotos der irischen Stadt Limerick gezeigt, sondern Aufnahmen von Grabs und der Umgebung.

Innerhalb von zwei Jahren entstanden über 640 malerische Fotos von Wolkenforma­tionen, Regenbögen, Sonnenuntergängen, Feldern und Gewässern.

Darunter auch alte Grabser Häuser und Bergsichtungen. Entstanden sind die Bilder bei Hans Eggenbergers täglichen Spaziergängen und Wanderungen.

Schönheit der hiesigen Landschaft

Ausserdem fotografierte er bei sich zu Hause in Grabs, beim Blick aus dem Fenster – sogenannte «Fenstersichten». Manche Bäume, die auf den Fotos zu sehen sind, seien inzwischen gefällt worden, erklärt Eggenberger. Im Gegensatz dazu stehen die alten Häuser im Grabs immer noch.

Von den über 640 entstandenen Fotografien wurden 88 Fotos ausgewählt, um sie in der Galerie «L33» zu zeigen.

Mit den Fotos möchte Hans Eggenberger die Schönheit der hiesigen Landschaft den Menschen ans Herz legen:

«Ich will sie daran erinnern, in welch wunderschöner Umgebung sie wohnen.»

Bei seiner Eröffnungsrede erklärte er zudem die Entstehung der Fotografien. Diese waren Gegenstand seines zweijährigen Projektes. Zu Beginn stellte er die Fotos nur als WhatsApp-Status für seine Kontakte zur Verfügung.

Die Umgebung seiner Gemeinde fotografisch erkundet: Hans Eggenberger in der Galerie L33. Bild: Katja Wohlwend

Allerdings waren dort die Fotos nur für 24 Stunden präsent. «Das hat mich so genervt», sagt er. Schliesslich wurde dem Grabser Künstler geraten, seine Fotos besser auf Instagram zu zeigen. Fortan stellte Hans Eggenberger jeden Tag ein selbstfotografiertes Bild dort online.

Mit der Zeit wünschte er sich, die Fotos in einer neuen Form zu veröffentlichen. Auf diese Weise entstand die Idee der Ausstellung in der Galerie «L33» in Werdenberg.

Geschliffene Steine mit Ecken und Kanten

Die Ausstellung beinhaltet zudem eine kleine Auswahl an Steinsammlungen. Diese wurden vom Künstler selbst gesammelt. Manche Steine – die «Urgrabser» – fand er in Grabs, andere im Rheinbett.

Die Steine wurden zum Teil auf Hochglanz geschliffen. Ihre Ecken und Kanten haben sie dennoch behalten.

Zum Schluss der Vernissage wurden die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnt.