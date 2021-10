Grabs Der «Schäfli»-Verwaltungsrat prüft Ideen für die Zukunft und bietet die Möglichkeit einer Gönnerschaft Vor einem Jahr wurde die Schäfli Grabs Liegenschaften AG gegründet. Nun fand das erste Aktionärstreffen statt. Der Verwaltungsrat prüft, ob und wie das ungenutzte Volumen der «Schäfli»-Liegenschaft künftig genutzt werden könnte. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 07.10.2021, 16.25 Uhr

Das «Schäfli» gehört der Schäfli Grabs Liegenschaften AG.

Rund einen Drittel aller 75 Aktionäre konnte der Verwaltungsrat der Schäfli Grabs Liegenschaften AG am vergangenen Freitag im «Schäfli»-Saal zum ersten Aktionärstreffen begrüssen. Rückblick, Aktuelles, Ausblick, Fragen und Diskussion – so lauteten die Programmpunkte.

Mittlerweile ist ein Jahr vergangen, seit Florian Lippuner (Verwaltungsratspräsident), Matthias Vetsch, Peter Bernegger und Stefan Lippuner die Schäfli Grabs Liegenschaften AG gründeten. Ihr Ziel: Das letzte Grabser Dorfrestaurant mit Saal, das «Schäfli», soll erhalten bleiben.

Neue Aktiengesellschaft übernahm nach dem Konkurs

Dies haben sie vorläufig erreicht. Während die hiesigen Banken kaum Interesse an einer Zusammenarbeit zeigten, konnte die neue Aktiengesellschaft mit der bisherigen Hypothekengeberin, der Alpha Rheintal Bank, unter einigen Bedingungen die Übernahme der Liegenschaft von der Schäfli Grabs Immobilien AG vereinbaren. Diese war in finanzielle Schieflage geraten. 2019 wurden an einer ausserordentlichen Generalversammlung rigorose Massnahmen beschlossen: Ein neuer Verwaltungsrat übernahm das Ruder. Die Schäfli Grabs Immobilien AG meldete Konkurs an, weil dies die beste Lösung war, um das Restaurant zu retten.

Die danach neu gegründete Schäfli Grabs Liegenschaften AG, die dank Unterstützung zahlreicher «Schäfli»-Sympathisanten ein Aktienkapital von 335'000 Franken aufweist und gemäss Angaben von VR-Präsident Florian Lippuner finanziell solid aufgestellt ist, konnte dann die Liegenschaft aus der Konkursmasse übernehmen.

Es ist also Ruhe eingekehrt beim «Schäfli» – das Restaurant mit Bar, Wohnungen und Zimmern konnte gerettet und der Betrieb aufrechterhalten werden. Doch der Verwaltungsrat schmiedet bereits neue Pläne für die Zukunft.

Renovationen nachgeholt

Nach der Übernahme ist die Schäfli Grabs Liegenschaften AG aktiv geworden. Alle Verträge mit den übernommenen Mieterinnen und Mietern mussten aktualisiert und angepasst werden. Das Inventar wurde neu aufgenommen. Zudem holte man nötige Renovationen, die in vergangenen Jahren aus Kostengründen zurückgestellt wurden, nach. Die Terrasse des Restaurants wurde beispielsweise attraktiver gestaltet, einige Zimmer saniert und die Elektroinstallationen überprüft und erneuert.

Der Verwaltungsrat der Schäfli Liegenschaften AG (von links): Matthias Vetsch, Peter Bernegger, Verwaltungsratspräsident Florian Lippuner und Stefan Lippuner. Bild: Doris Lippuner

Grosses ungenutztes Volumen

Die notwendigen Dinge sind oder werden also erledigt. Florian Lippuner sagt gegenüber dem W&O:

«Es ist nun etwas Ruhe eingetreten. Kurzfristig wollen wir das Ganze konsolidieren und nicht hineinschiessen und sofort viel Geld investieren.»

Dennoch macht sich der Verwaltungsrat aber Gedanken zur Zukunft der «Schäfli»-Liegenschaft. «Ein grosser Teil des Gebäudevolumens, der ehemalige Stall/Schopf, ist derzeit ungenutzt», so der VR-Präsident.

«Wir möchten prüfen, ob und wie man dieses Volumen längerfristig nutzen kann.»

Dies nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen. Konkrete Pläne gebe es aber noch keine. In diesem Zusammenhang wird wohl in einigen Jahren auch eine Erhöhung des Aktienkapitals zum Thema. Derzeit beträgt das Kapital 335'000 Franken. Unter den Aktionären sind das regionale Gewerbe, aber auch viele Private, denen der Erhalt des «Schäfli» am Herzen liegt, zu finden. Dieses Ziel verfolgt auch der Verwaltungsrat.

Das «Schäfli» soll erhalten bleiben. Bild: Corinne Hanselmann

Gönner werden spätestens im Jahr 2025 zu Aktionären



Erst bei einer Aktienkapitalerhöhung wird es wieder möglich sein, bei der Schäfli Grabs Liegenschaften AG Aktien zu zeichnen. Wer sich aber aktuell für eine finanzielle Beteiligung interessiert und seine Verbundenheit zum «Schäfli» zeigen möchte, kann Gönner werden. «Wir haben für neue Interessenten diese Möglichkeit geschaffen», informierte Florian Lippuner am Aktionärstreffen.

Wer Gönneranteile à 1000 Franken zeichnet, profitiert ab sofort wie die Aktionäre von einem jährlichen «Schäfli»-Gutschein und wird – wenn auch ohne Stimmrecht – zur Generalversammlung eingeladen. Bei der nächsten Aktienkapitalerhöhung, die gemäss Infoschreiben spätestens im Jahr 2025 erfolgen wird, werden die Gönneranteile automatisch in vollwertige Aktien umgewandelt.

Ob die Erhöhung dann bereits im Zusammenhang mit einem künftigen Bauprojekt geschieht oder nur um das Eigenkapital zu erhöhen, ist noch offen.



Betrieb wurde aufrechterhalten

Der Betrieb des Restaurants, der Bar sowie die Mietverhältnisse der Wohnungen und Zimmer konnten in der Zeit der Übernahme der Liegenschaft durch die neue Aktiengesellschaft Schäfli Grabs Liegenschaften AG stets aufrechterhalten werden. Das «Schäfli» wird nach wie vor von Cornelia Besmer geführt. Am Aktionärstreffen wies Florian Lippuner darauf hin, dass sich der Verwaltungsrat bezüglich Mietreduktion während der Pandemie sehr grosszügig verhalten habe.

