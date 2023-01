Grabs: Junge Architekten rufen zur Mitwirkung auf

Timothy Allen und Ronan Crippa (beide 28) sind in Grabs aufgewachsen und kennen sich seit der Schulzeit. Beide studierten an der ETH Zürich Architektur. Nachdem sie über mehrere Jahre in Architekturbüros im In- und Ausland gearbeitet haben, betreiben sie nun das eigene Büro Allen+Crippa Architektur GmbH in Grabs und Zürich.