Grabs unterstützt Neubau einer Sekundarschule in Kenia

Grabs Dank dem Verein Kinderheim St.Paul startet in Kenia der Neubau einer Sekundarschule In Kenia entstehen dank einem in der Region Werdenberg-Obertoggenburg gegründeten Verein sechs neue Schulzimmer für Sekundarschülerinnen und -schüler. 22.07.2022, 05.00 Uhr

Bis Ende dieses Jahres sollte der Neubau der Sekundarschule Forest Edge Faith Academy in Kenia den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Bilder: PD

Der Verein Kinderheim St. Paul ist mit dem Kinderheim und der Schule Forest Edge Faith Academy (Fefa) in Bulbul in Kontakt, auch wenn kein Besuch ansteht. Die Direktorin Jayne, der Schulleiter Francis und die Projektleiterin Irene berichten regelmässig per Whatsapp und Mail über ihre Tätigkeiten sowie über Sorgen und Probleme.