Grabs bewilligt zwei Umrüstungen von bestehenden Mobilfunkanlagen auf 5G: «Aus juristischen Gründen keine andere Wahl»

Zahlreiche Gesuche für Mobilfunkantennen blockiert +++ W&O-Region ist ein schwieriges Gebiet für «echtes 5G» +++ Gemeinden hoffen auf Rechtssicherheit

In der Region Werdenberg sowie in Wildhaus-Alt St.Johann senden erst fünf Mobilfunkantennen in 5G-Technologie, ein Teil davon zudem nur auf der für 5G nicht typischen Frequenz. Viele Baugesuche sind wegen Einspracheverfahren blockiert.