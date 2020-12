Grabs Auf den Spuren der Grabser Adventsfenster Manche Adventsfenster sind kleine handgemachte Meisterwerke, andere glänzen dank Kreativität oder steuerbaren Elementen. Hier einige Blickfänge aus der Gemeinde Grabs. Michael Braun 28.12.2020, 10.57 Uhr

Vier Weihnachtsmänner in Modellgrösse sind am Hirschweg zu sehen. Eine Weihnachtsstube in Miniatur am Hirschweg. Diese kleine Spielzeug-Weihnachtswelt ist, etwas versteckt im Garten, am Hirschweg zu sehen. Ein Englein grüsst an der Spitalstrasse aus dem Fenster. Ob es bei diesen Häusern an der Dorfstrasse auch Adventsfenster gibt? Weihnachtliches Lichtspiel an der Vorderdorfstrasse. Kreatives Werk am Marktweg in Grabs. Weihnachtsdorf mit Eisenbahn an der Dorfstrasse.