Anstatt traditionellem Weihnachtsspiel gibt es beim Lukashaus gefilmte Theaterszenen

Am Freitag öffnet im Schafstall beim Lukashaus in Grabs das Adventsfenster. Bis zum 26. Dezember können Besucher am Bildschirm gefilmte Weihnachtsszenen der 4. Klasse Feld und der Oberstufe Grabs sehen.

Alexandra Gächter 17.12.2020, 10.43 Uhr