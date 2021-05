Amasis - ein uraltes Grabser Kirchengut

Grabs Amasis – uraltes Kirchengut Der Name des Monats führt uns auf eine Terrasse am unteren Grabser Berg. Grabs ist eine der ältesten Kirchgemeinden in der weiteren Umgebung; ein Gotteshaus ist schon im 6. Jahrhundert nachgewiesen. Hans Stricker 16.05.2021, 16.15 Uhr

Blick auf einen Teil des Gebiets Amasis, rechts aussen der Waisenhusstall. Hans Stricker

Verlässt man auf der Fahrt an den Grabser Berg das Dorf am Cholplatz, wendet sich die Bergstrasse gegen Norden und zieht sich langsam quer zum steilen Fuss des Berghanges hinauf. Nach rund 500 m wird das Gelände über der Strasse flacher. Hier breitet sich eine einladende Geländeterrasse mit wenigen Heimwesen aus. Das Gebiet heisst Amasis (gesprochen: «Omesiis»). Es zählt zu den schönsten Lagen am unteren Berghang, und sein Name ist noch allgemein vertraut.

«Das Obermasis» ist einfacher zu handhaben

Betrachten wir den Namen etwas näher. Die ältere Schreibung ist «Masis», ausgesprochen wird aber stets «Omesiis», und zwar so: «döt ischt Omesiis / er goot Omesiis / mer sinn Omesiis / si chunn vu Omesiis». Für Auswärtige sonderbar, ist dem Einheimischen diese Ausdrucksweise wohlbekannt. Für die junge Wohnsiedlung oben im Gebiet Amasis hat sich die für Zugezogene einfacher zu handhabende Bezeichnung «das Obermasis» eingebürgert.

Das herkömmliche «Amasis» zählt demgegenüber zu jener starken Gruppe romanischer Namen in unserer Region, denen sich vorne eine deutsche Ortspräposition («an» oder «in») angefügt hat: «an Masis» wurde zu «Amasis», gleich wie «in Schlawiz» zu «Ischlawiz» oder «in Valspus» zu «Ivelspus».

Was aber bedeutet der Name Amasis?

Der Lokalhistoriker David Heinrich Hilty griff (1890) tief in die Fantasiekiste mit einem angeblichen lat. masgidium, das er übersetzt mit ‘Ort des Anbetens’. Woher Hilty dieses Wort hat, wissen wir nicht. In Wirklichkeit existierte es gar nicht – es fehlt selbst in den grössten lateinischen Wörterbüchern…

Theodor Schlatter (1903) geht von einer verfälschten Form «Masiz» aus, die er offenbar aus der Eschmannkarte (um 1850) bezogen hat, wo solche Druckfehler häufig vorkommen. So irregeleitet, will er einen Zusammenhang herstellen mit engadinisch massitsch ‘fest, massiv, gediegen’, italienisch massiccio ‘massiv, derb’, wobei er an die Bauart eines Gebäudes denkt. Seine Vermutung scheitert aber schon aufgrund der falsch aufgefassten Lautform.

Grund und Boden wohl seit ältester Zeit

Plausibel ist dagegen Herleitung aus mittellateinisch mansus bzw. einer Verkleinerungsform mansinus, altromanisch mansin(s). Das Wort bedeutet ‘Wohnsitz’, ‘Hofstelle’, ‘Landgut’. In der Rechtssprache heisst es ‘Hube, Hof, Pachtgut, Lehengut’. Man weiss, dass die Grabser Kirche auch im Raum Amasis Grund und Boden besass, wohl seit ältester Zeit. Es leuchtet daher ein, im Namen Amasis die Bedeutung ‘kleines Lehengut, kleiner Hof’ zu sehen – also eigentlich dasselbe wie «Höfli»!



Ein Blick weit zurück in die Geschichte

Im Jahr 949 schenkte Kaiser Otto I. dem Kloster Einsiedeln das karolingische Reichsgut in Grabs, bestehend aus Kirche und Ländereien. Im Verzeichnis der Einsiedler Kirchen erscheint die Kirche Grabs um 970; im Einsiedler Urbar von 1220 wird sie dann nicht (mehr) ausdrücklich genannt. Wie und wann sie abgestossen wurde und in die Hand der Grafen von Werdenberg kam, ist nicht mehr festzustellen.

Grabs ist eine der ältesten Kirchgemeinden in der weiteren Umgebung; ein Gotteshaus ist schon im 6. Jahrhundert nachgewiesen. Dessen Grundbesitz war infolge seines Alters und der Grösse der Gemeinde bedeutend: Die Güter von 64 Haushaltungen waren ihr eigen; dazu kamen noch Gültbriefe, ferner das ansehnliche Eigentum der Pfrund, das von seinem Inhaber, dem Pfarrer, direkt genutzt wurde. Zu diesem kirchlichen Eigentum gehörten auch Güter in Amasis.

«Höfli» verweist auf das kirchliche Lehengut

Noch 1734 heisst es in einem landvögtlichen Schreiben: «… in einem zur Pfruend Grabs gehörigen Stuckh Guet Amma seis genamt». Und 1735 steht in einem Schuldprotokoll: «Ein Höffle samt dem Stadel genamth Ama seis, [stösst] gegen Abend und gegen Mitnacht an das Pfar höffle». Für das nördlichste Haus des Weilers Amasis war noch vor einigen Jahrzehnten der Name «Höfli» gebräuchlich.

Die deutsche Bezeichnung «Höfli» verweist also unmittelbar auf das alte Rechtsverhältnis (das kirchliche Lehengut) hin. Möglicherweise ist sie gar eine direkte Übersetzung des altromanischen «mansins» (Amasis) und reicht damit rechtlich bis in das frühe Mittelalter zurück. Bemerkenswert ist schliesslich, dass ein Stallgut in Amasis (nämlich das «Hofguet» oder «Waisenguet», auch «Waisenhusstall» genannt) seit alters in Gemeindebesitz steht und zum landwirtschaftlichen Umschwung des Grabser Bürgerheims gehörte.

Damit ist es wahrscheinlich, dass es ursprünglich zum alten Kirchengut gehörte. So sind wohl neben Amasis auch Hof und Höfli versteckte Zeugen der hier angesprochenen frühmittelalterlichen obrigkeitlichen bzw. kirchlichen Lehensverhältnisse.

Zur Namenforschung im Werdenberg beachte man allgemein www.werdenberger-namenbuch.ch sowie die erhältliche gedruckte Ausgabe des Namenbuches. Zum Liechtensteiner Namenbuch (ebenfalls von Hans Stricker) siehe nun www.namenbuch.li.