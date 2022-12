Grabs 20 Laternen zerstört und weitere Vandalenakte: In Grabs richten Unbekannte Schaden in der Höhe von 7000 Franken an Am Donnerstagabend schlugen Unbekannte Laternen zu Boden. Zudem wurden mehrere Sachbeschädigungen in Grabs begangen. Die Polizei sucht Zeugen. 10.12.2022, 05.00 Uhr

Der Laternenweg wurde heuer zum ersten Mal durchgeführt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Donnerstagabend schlugen Unbekannte zwischen 19 und 21 Uhr rund 20 aufgehängte Laternen zu Boden und beschädigte sie dabei, wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet. Zudem wurden seit dem 2. Dezember mehrere Sachbeschädigungen in Grabs begangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 7000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen.

Die kaputten Leuchten wurden vom Verkehrsverein Grabs im Rahmen ihres ersten Laternenwegs aufgestellt. Dabei handelt es sich um einen Rundweg über ein Feld, an welchem 30 Petroleum-Laternen an Holzpfosten befestigt sind. Der Laternenweg kann von Ende November bis Anfang Januar begangen werden.

Mehrere Sachbeschädigungen rund um Grabs

Zudem häufen sich seit dem 2. Dezember die Meldungen zu Sachbeschädigungen in Grabs. So wurden an zwei Örtlichkeiten Fenster eingeschlagen, eine Verkehrstafel ausgerissen, die Scheibe eines Selecta-Automats mittels Stein eingeworfen sowie ein Seifenspender in einer öffentlichen Toilette beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 7000 Franken. Es wurde Anzeige erstattet und die Polizei tätigt Ermittlungen bezüglich der unbekannten Täterschaften.

Personen, die etwas beobachten konnten oder die Hinweise zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gams, 058 229 61 80, zu melden. (kapo/elf.)