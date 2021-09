Seelsorgeeinheit Werdenberg hat Schutzkonzept ausgearbeitet

Gottesdienste Seelsorgeeinheit Werdenberg hat ein Schutzkonzept für die Gottesdienste in der Region ausgearbeitet Das überarbeitete Schutzkonzept des Bistums St. Gallen gibt den Rahmen für die öffentlichen Gottesdienste und religiösen Veranstaltungen vor. Gestützt darauf versucht die Seelsorgeeinheit Werdenberg, die Bedürfnisse möglichst aller Gläubigen zu berücksichtigen. Daher gelten seit 13. September Regelungen. 16.09.2021, 14.13 Uhr

Ab sofort gilt in der Seelsorgeeinhei Werdenberg ein eigens ausgearbeitetes Schutzkonzept in Bezug auf die Zertifikatspflicht. Bild: Archiv

In den katholischen deutschsprachigen Sonntagsgottesdiensten in Buchs (10.30 Uhr) und Grabs (18 Uhr bzw. 8.45 Uhr) benötigen die Mitfeiernden ein Covid-Zertifikat. Türsteher werden das am Eingang kontrollieren. Es besteht dann während des Gottesdienstes keine Maskentragepflicht, keine Abstandsregel und keine Personenbegrenzung.

Die Werktagsgottesdienste finden ohne Zertifikatspflicht statt. Die maximal zugelassene Anzahl Personen beträgt 50 und es gilt weiterhin Abstands- und Maskenpflicht. Die Teilnehmer müssen sich in einer Kontaktliste einzutragen.

In den weiteren Pfarreien Sennwald, Gams, Sevelen und Wartau finden sämtliche Gottesdienste ohne Zertifikatspflicht statt. Somit sind zu den Feiern wie erwähnt maximal 50 Personen zugelassen.

Die kroatische Mission wird neben ihren Sonntagsgottesdiensten in Buchs bis Ende Oktober eine zusätzliche Messe am Samstagabend anbieten (ohne Zertifikatspflicht).

Möglichkeiten auch für Menschen ohne Covid-Zertifikat

«Wir wissen, dass wir damit nicht allen Leuten in den Pfarreien gerecht werden können. Deshalb sind die Leute ohne Covid-Zertifikat herzlich zu den Sonntagsgottesdiensten in den Pfarreien Sennwald, Gams, Sevelen und Wartau«» eingeladen oder zu den Werktagsgottesdiensten. Diejenigen, die einen Sonntagsgottesdienst ohne Maske und Abstandsregeln feiern möchten, sind herzlich nach Buchs und Grabs eingeladen», hält die Seelsorgeeinheit Werdenberg in einer Medienmitteilung zur Thematik fest. (wo)